Glenda Peraza celebra los 37 años de su esposo con revelador mensaje: “Hizo que esta flor volviera a florecer”

El amor volvió a robarse el protagonismo en las redes sociales de la exmodelo y expresentadora Glenda Peraza, quien dedicó un mensaje profundamente romántico a su esposo Byron Garita por sus 37 años.

Con palabras cargadas de fe, gratitud y admiración, Glenda dejó claro que su compañero de vida no solo celebra un año más, sino también reconoció el impacto que ha tenido en su corazón y en su familia.

Glenda Peraza dedicó hermosas palabras a su esposo Byron Garita, quien está de cumpleaños este 21 de febrero. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Glenda Peraza recuerda uno de sus momentos más atrevidos en televisión costarricense

“Un hombre extraordinario”

La exfigura de Repretel, Teletica y Multimedios inició su mensaje, compartido en Instagram, destacando las cualidades que más admira de su esposo.

“Hoy celebra la vida un hombre extraordinario. Un ser humano que honra la fe, que ama a su familia con hechos y que vive su profesión como un verdadero servicio”, dijo.

Aseguró que de él aprendió que amar también es cuidar y sanar, y resaltó su vocación de servicio y su constante deseo de superación.

“No se cansa de estudiar, de crecer, de seguir soñando con ayudar a los demás. Y siempre repite esa frase que lo define tanto: ‘no se acostumbre a vivir con dolor’, porque para él la vida se transforma cuando decidimos sanar”, afirmó.

LEA MÁS: Kiki Berry relata la terrible pesadilla que vivió en su viaje a España y que la mandó al hospital

Glenda Peraza y Byron Garita se casaron en abril del 2016 en Alajuela. Fotografía: Adrián Soto. (Adrian Soto)

“Fue quien hizo que esta flor volviera a florecer”

Uno de los fragmentos más emotivos fue cuando reconoció que Byron llegó a su vida en un momento clave.

“Ese hombre fue quien hizo que esta flor volviera a florecer. Y no ha sido fácil… la vida a veces ha sido dura, pero cada proceso nos ha hecho más fuertes, más conscientes, más unidos”, destacó Glenda, de 51.

La también empresaria habló del papel fundamental que ha tenido con su hija, ganándose su amor y respeto desde el primer día.

“Ha estado presente para mi hija desde el primer día, siendo ejemplo, guía y amor verdadero. Eso habla del tamaño de su corazón”, afirmó.

La publicación cerró con un agradecimiento lleno de fe y un “te amo” que, tal parece, le salió del alma.

LEA MÁS: Glenda Peraza fue sorprendida por su esposo con romántico gesto

Glenda y Byron dieron el “sí” el 3 de abril del 2016 y este 2026 celebrán sus 10 años de casados.