Glenda Peraza recuerda uno de sus momentos más atrevidos en televisión costarricense

La exmodelo y presentadora Glenda Peraza recordó este miércoles uno de los momentos más atrevidos y divertidos que protagonizó hace varios años en la televisión costarricense.

Peraza, quien salió del aire hace cinco años, volvió recientemente a la pantalla chica de forma momentánea como invitada en un programa del canal ¡Opa!, lo que despertó nostalgia entre muchos de sus seguidores.

Glenda Peraza está fuera de la televisión desde hace cinco años. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

Revive video de su paso por Canal 9

Este miércoles, Glenda decidió revivir un video de una de las ocurrencias que hizo frente a cámaras cuando trabajaba en el recordado programa Su mañana, del ya desaparecido Canal 9.

“Nunca te limites por el ‘qué dirán’, porque la vida pasa tan rápido que después solo quedan los recuerdos… y ojalá sean de lo felices que fuimos”, escribió Glenda al compartir el video en sus historias de Instagram.

Glenda Peraza revivió uno de sus momentos que más dieron de qué hablar en la televisión

Imitó a Gloria Trevi y cantó “Pelo suelto”

En la grabación, Glenda Peraza aparece con una gran peluca despeinada, imitando a la cantante mexicana Gloria Trevi, mientras canta la icónica canción “Pelo suelto”, uno de los mayores éxitos de la artista.

El clip deja ver el lado más desinhibido y espontáneo de la exmodelo, una faceta que muchos televidentes recuerdan con cariño de su etapa en la televisión nacional.

Reacciones no se hicieron esperar

El video ya comenzó a generar reacciones en redes sociales, entre ellas la de Pamela Méndez, quien trabajó junto a Glenda en Canal 9.

“Momentos que me mantienen humilde”, comentó Pamela, acompañando su mensaje con un emoticón de risa.

Por su parte, Byron Garita, esposo de Glenda Peraza, también reaccionó al inesperado y gracioso recuerdo con un sencillo pero emotivo mensaje: “te amo”.

Glenda Peraza se vistió como Gloria Trevi e imitó a la cantante hace años en Canal 9. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

