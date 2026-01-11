Glenda Peraza fue sorprendida por su esposo con romántico gesto

A pocos meses de cumplir 10 años de casados, Glenda Peraza fue sorprendida por su esposo, Byron Garita, con un romántico gesto que derritió corazones en redes sociales.

El galán de la exmodelo y expresentadora parece haber aprovechado un momento de inspiración este sábado y publicó en sus redes un mensaje cargado de amor dedicado a la mujer de su vida.

Glenda Peraza y Byron Garita cumplirán 10 años de casados en abril. Fotografía: Adrián Soto. (Adrian Soto)

Un mensaje que enamoró a muchos

“Dada la inmensidad del tiempo y el universo, es un placer inmenso para mí compartir planeta y tiempo contigo”, escribió el fisioterapeuta junto a una fotografía en la que aparece abrazado a Glenda.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones entre seguidores y amigos de la pareja, quienes celebraron el detalle y el amor que se profesan.

La emotiva respuesta de Glenda Peraza

La querida figura de la televisión no se quedó callada y respondió al detalle con un comentario lleno de amor y gratitud hacia su esposo.

“Te amo, mi amor. Gracias por ser mi marciano, mi mejor amigo, mi compañero, mi esposo, mi emoción de todos los días. Dios te bendiga amor mío hoy y siempre”, afirmó Peraza en la publicación.

Byron Garita dedicó este romántico mensaje a Glenda Peraza. Fotografía: Captura Instagram Byron Garita. (Instagram/Instagram)

Una década de amor y compañerismo

Glenda Peraza y Byron Garita se casaron el 3 de abril del 2016, por lo que en los próximos meses celebrarán una década de matrimonio, consolidándose como una de las parejas más estables y queridas del medio nacional.

