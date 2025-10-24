Así fue el debut en televisión del esposo de Glenda Peraza junto con Viviana Calderón

El fisioterapeuta Byron Garita, esposo de Glenda Peraza, sorprendió este jueves al recordar el día en que debutó en televisión hace 10 años y nada más y nada menos que al lado de Viviana Calderón.

El también creador de contenido compartió en su cuenta de Instagram un video de esa ocasión y le dedicó un mensaje muy especial a la presentadora de Teletica.

Esposo de Glenda Peraza en su debut en televisión

“Estoy seguro que no te acordabas de esto, Viviana. Recuerdo estar muerto de nervios, era mi primera experiencia profesional ante una cámara”, escribió Byron en sus redes.

Su primera vez frente a las cámaras

Garita participó en el 2015 como experto invitado en el programa La aventura de ser mamá y papá, de Teletica (XperTV), donde habló sobre un tema muy útil para las mamás: la postura al alzar a los bebés.

“Hace 10 años tuve la oportunidad de participar en un programa donde conversamos sobre un tema tan importante como cotidiano: la postura de las mamás al alzar a sus bebés”, recordó.

El fisioterapeuta aseguró que aquella experiencia fue clave en su carrera y le permitió compartir consejos prácticos para cuidar la espalda durante la maternidad.

Byron Garita es fisioterapeuta de profesión. Fotografía: Instagram Byron Garita. (Captura/Captura)

“El tiempo pasa, pero el mensaje sigue vigente: la buena postura también es una forma de amor propio y de salud”, añadió.

De los nervios al cariño

En su publicación, Byron también aprovechó para agradecer la oportunidad de haber estado en ese espacio y envió un mensaje a todas las embarazadas que buscan cuidar mejor su cuerpo.

Además, habló con cariño de Viviana Calderón, con quien años después volvió a coincidir, pero esta vez como amiga de su esposa Glenda.

Byron Garita recordó que hace 10 años debutó en televisión junto a Viviana Calderón. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

“Las vueltas de la vida, años después ya te conocí como amiga de mi bella Glenda Peraza”, escribió Byron, junto con un saludo lleno de admiración para la guapa presentadora de Repretel.