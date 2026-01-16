Kiki Berry relata la terrible pesadilla que vivió en su viaje a España y que la mandó al hospital

Kianny Berry Peraza contó con lujo de detalles la verdadera pesadilla que vivió durante su reciente viaje a España, una experiencia tan dura que la mandó al hospital en dos ocasiones.

A la única hija de Glenda Peraza, de apenas 22 años, se le quebró la voz al relatar uno de los episodios más difíciles de su vida.

Kiki Berry se conmovió al finalizar el relato de lo mal que la pasó en su reciente viaje a España. Fotografía: Captura TikTok Kiki Berry. (Captura TikTok/Captura TikTok)

LEA MÁS: “Me enfermé como nunca”: El desgarrador relato de Kiki Berry tras terminar en el hospital en Europa

Un viaje que empezó normal y terminó en un calvario

En un TikTok de casi ocho minutos, Kiki hizo un “story time”, en el cual explicó todo lo que vivió desde que salió de Costa Rica rumbo a Europa.

Berry viajó el 27 de diciembre junto con su mejor amiga y la familia de ella. Días antes había sufrido una fuerte gripe, pero pensó que ya estaba completamente recuperada.

Durante el primer tramo del vuelo, entre Costa Rica y Orlando, sintió que el oído izquierdo se le tapó, algo que consideró normal.

El dolor más fuerte de su vida en pleno vuelo

El verdadero problema se inició en el segundo vuelo, de Orlando a Madrid.

“La primera hora de vuelo todo estaba bien, pero las otras siete horas comenzó el mayor dolor que he sentido en mi vida”, contó.

La presión del avión provocó un dolor intenso y constante.

“Sentí que mi oído se estaba estallando por siete horas seguidas. Era un dolor que no puedo explicar”, relató.

LEA MÁS: Hija de Glenda Peraza “desaparece” y deja un mensaje alarmante

Aunque tomó medicamentos, nada la alivió.

“Era demasiado frustrante porque estaba en el aire y no podía hacer absolutamente nada. El dolor era tanto que me descompuso, me temblaban las manos, veía borroso, estaba pálida y con muchas náuseas”, recordó.

La joven confesó que el sufrimiento fue tal que terminó llorando desconsoladamente, abrazada a su mejor amiga.

Kiki Berry nara el martirio que vivió en su viaje a España

Al hospital apenas aterrizó en Madrid

Al aterrizar en Madrid, su oído comenzó a botar líquido. Incluso, antes de pasar por Migración, el papá de su amiga contactó a la aseguradora de viajes.

Tras una teleconsulta, la enviaron de inmediato a un centro médico.

“En ese punto el dolor era más fuerte”, confesó.

En la clínica le diagnosticaron una fuerte infección en el oído, totalmente inflamado y lleno de líquido.

“La presión del avión lo empeoró todo y como era tanto el dolor me inyectaron”, dijo.

Kiki Berry contó cómo la pasó en su primer viaje a Europa. Foto: Instagram Kiki Berry. (Foto: Instagram Kiki Berry. /Foto: Instagram Kiki Berry.)

La pesadilla continuó esa misma noche

Aunque por algunas horas se sintió mejor, en la noche el dolor regresó con fuerza, por lo que tuvo que buscar atención médica nuevamente.

Desde Costa Rica, su mamá Glenda Peraza le sugirió contactar a familiares que tienen en Madrid.

“Llamamos a mis tíos y en nada resolvieron. Llegaron por nosotras y fuimos a otro hospital. Ahí me pusieron antibiótico intravenoso y medicina para el dolor”, relató.

LEA MÁS: Kiki Berry fue víctima de una crueldad que la llevó a hacer algo impensado

Tuvo que cambiar todos los planes del viaje

La situación fue tan complicada que Kianny tomó una decisión difícil.

“Decidí no continuar con el viaje, separarme de mi mejor amiga y su familia y quedarme en casa de mis tíos”, explicó.

Posteriormente, fue valorada por un otorrinolaringólogo, quien le diagnosticó otitis aguda, un hongo producto de la infección y el tímpano inflamado, lo que afectaba la funcionalidad del oído.

El reto emocional de enfermar lejos de casa

Kianny tuvo que esperar el visto bueno médico para poder regresar a Costa Rica, algo que ansiaba profundamente.

“Emocionalmente, fue un reto enorme para mí. Estaba lejos de mi familia y, aunque soy muy independiente, estar enferma en otro continente fue muy difícil”, concluyó con su voz entrecortada.

Kiki Berry se tuvo que quedar con su familia en España y no pudo seguir el viaje con su mejor amiga. Foto: Instagram Kiki Berry. (Foto: Instagram Kiki Berry. /Foto: Instagram Kiki Berry.)

LEA MÁS: Glenda Peraza y su conmovedor mensaje con el que recordó a su mamita fallecida