Desgarrador mensaje de Eric Dane a sus hijas antes de morir conmueve al mundo

Eric Dane, recordado por su papel de Mark Sloan en Grey’s Anatomy, dejó un mensaje profundamente conmovedor para sus hijas antes de morir a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El actor falleció el 19 de febrero a los 53 años, un año después de hacer público su diagnóstico.

El intérprete participó en la serie documental de Netflix Famous Last Words, producción que aceptó grabar bajo la condición de que fuera difundida únicamente tras su fallecimiento.

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes”

Eric Dane murió a los 53 años por ELA. Su esposa y sus hijas adolescentes afrontaron el proceso con honestidad y apoyo profesional, mientras la familia pidió privacidad. (JASON KEMPIN/Getty Images via AFP)

En el fragmento final, Dane se dirigió directamente a sus hijas, Billie y Georgia.

“Lo intenté. A veces me tropecé, pero lo intenté”, expresó, antes de anunciar que quería dejarles “cuatro cosas” esenciales que aprendió durante su batalla contra la enfermedad.

1. Vivir en el presente Copiado!

El primer consejo fue aprender a vivir en el ahora.

“Vivan ahora. El presente es todo lo que tienen. Aprécienlo”, dijo, reconociendo que durante años estuvo atrapado en preocupaciones, arrepentimientos y dudas.

La ELA, afirmó, lo obligó a enfocarse en el momento actual, porque el pasado ya no puede cambiarse y el futuro es incierto.

2. Encontrar una pasión Copiado!

El segundo mensaje fue claro: enamorarse de algo que les dé propósito.

“Encuentra tu pasión, tu alegría”, les aconsejó. Recordó que la actuación fue el motor que lo sostuvo en sus momentos más oscuros, incluso cuando su cuerpo comenzó a fallar.

3. Elegir bien a los amigos Copiado!

Dane habló con gratitud sobre su círculo cercano y la importancia de la lealtad.

Pidió a sus hijas escoger a sus amistades con sabiduría y amarlas sin condiciones. Destacó que sus amigos y familia “simplemente aparecieron” cuando más los necesitó.

4. Luchar con dignidad Copiado!

El cuarto consejo fue un llamado a la resistencia.

“Lucha. Con todas tus fuerzas y con dignidad. Nunca desistas”, afirmó, asegurando que aunque la enfermedad estaba debilitando su cuerpo, jamás le quitaría el espíritu.

“Son mi corazón”

Eric Dane (Archivo/Archivo)

En el cierre, el actor reafirmó su amor.

“Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.

La ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es una afección neurodegenerativa que deteriora progresivamente las neuronas motoras, afectando funciones como hablar, moverse y respirar. Actualmente, no tiene cura.

La familia de Dane pidió privacidad mientras atraviesa el duelo. En sus últimos meses, el actor también se convirtió en una voz de concienciación sobre esta enfermedad devastadora.

