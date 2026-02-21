Fabiola Herra y Omar Cascante regresan juntos a la televisión con un inesperado programa en este canal

Los periodistas Fabiola Herra y Omar Cascante están muy felices porque este sábado regresan a la televisión juntos y con un proyecto que nadie vio venir.

Fabiola Herra y Omar Cascante regresan a la televisión y esta vez juntos. Fotografía: Facebook Fabiola Herra. (Facebook/Facebook)

Herra está de baja en la pantalla chica nacional desde inicios de año luego de que Multimedios Canal 8 la despidiera el año pasado; mientras que Cascante fue cesado de Teletica en el 2024 y sus apariciones en tele han sido esporádicas desde entonces.

El regreso

Fabi comunicó que ambos vuelven a las cámaras con el programa Sin pasaporte, que estrena este 21 de febrero, a la 1 de la tarde, a través de la Multimedios Canal 8, el lugar de donde salió hace tan solo unos meses.

“Quiero compartirles algo muy bonito que venimos preparando desde hace algunas semanas: a partir de hoy (21 de febrero) Omar Cascante y yo los llevaremos de paseo por Costa Rica a través del programa ‘Sin pasaporte’. Es un programa de turismo que se transmite todos los sábados a la 1 de la tarde por Multimedios”, dijo Herra.

Fabiola Herra dejó Multimedios finalizada las transmisiones taurinas de fin y principio de año de Canal 8. (Instagram/Instagram)

Mensaje al público

Confesó que tanto ella como su colega están bastante emocionados.

“Van a conocer muchos lugares hermosos de este país, estoy segura que lo van a disfrutar tanto como nosotros”, destacó como un mensaje final a los televidentes.