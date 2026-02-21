Farándula

Fabiola Herra y Omar Cascante regresan juntos a la televisión con un inesperado programa en este canal

Periodistas sorprendieron con la noticia este 21 de febrero, el mismo día en que el proyecto sale al aire

Por Manuel Herrera

Los periodistas Fabiola Herra y Omar Cascante están muy felices porque este sábado regresan a la televisión juntos y con un proyecto que nadie vio venir.

Herra está de baja en la pantalla chica nacional desde inicios de año luego de que Multimedios Canal 8 la despidiera el año pasado; mientras que Cascante fue cesado de Teletica en el 2024 y sus apariciones en tele han sido esporádicas desde entonces.

El regreso

Fabi comunicó que ambos vuelven a las cámaras con el programa Sin pasaporte, que estrena este 21 de febrero, a la 1 de la tarde, a través de la Multimedios Canal 8, el lugar de donde salió hace tan solo unos meses.

“Quiero compartirles algo muy bonito que venimos preparando desde hace algunas semanas: a partir de hoy (21 de febrero) Omar Cascante y yo los llevaremos de paseo por Costa Rica a través del programa ‘Sin pasaporte’. Es un programa de turismo que se transmite todos los sábados a la 1 de la tarde por Multimedios”, dijo Herra.

Mensaje al público

Confesó que tanto ella como su colega están bastante emocionados.

“Van a conocer muchos lugares hermosos de este país, estoy segura que lo van a disfrutar tanto como nosotros”, destacó como un mensaje final a los televidentes.

