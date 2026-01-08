Farándula

Multimedios trae de vuelta a la televisión a querida periodista y descarta a Fabiola Herra

Canal 8 comunicó este miércoles nuevos ajustes en sus operaciones

Por Manuel Herrera

La empresa Multimedios comunicó este miércoles nuevos ajustes en sus operaciones, en el que destaca el regreso a Canal 8 de una querida periodista y descarta el fichaje de Fabiola Herra para el programa Mi casa es su casa.

A través de un comunicado de prensa que emitió, la televisora de Sabana Sur confirmó que la experimentada periodista Natalia García regresa al canal luego de que hace un año decidieron no renovarle más el contrato como presentadora de noticias.

Foto en primer plano de la periodista Natalia García, usa un saco rojo, una blusa rosada y tiene su brazo sobre una cámara de televisión.
Natalia García regresa a Multimedios tras un año fuera del Canal 8. (Archivo/Archivo)

Son “ajustes estratégicos”

Multimedios Canal 8 anuncia ajustes estratégicos en su programación a partir de la segunda semana de enero, con el objetivo de fortalecer su propuesta informativa y de entretenimiento en las franjas de la tarde y la noche”, indicó el canal.

Informó que García vuelve como presentadora del noticiero Telediario Nocturno, a las 7 de la noche, a partir del lunes 12 de enero.

En deportes también hay cambios

“En deportes, José Pablo Alfaro asume la conducción de Fútbol al día, aportando una mirada actualizada del fútbol nacional e internacional”, indicó la empresa, quien a finales del año pasado cesó al periodista Diego Obando.

Fabiola Herra y Paula Brenes, presentadoras de La Revista de canal 8.
Paula Brenes reemplazará a Julio Solís en Mi casa es su casa. (redes/Instagram)

También descartó la recontratación de Fabiola Herra, quien se veía como posible sustituta de Julio Solís en el programa Mi casa es su casa de Giovanni Calderón.

Paula Brenes se suma a Mi casa es su casa, junto a Giovanni “El Profe” Calderón, fortaleciendo el espacio líder de las tardes. Por su parte, Telediario Estelar, con Michael Soto, apostará por reportajes más profundos y de investigación, reafirmando el compromiso con el periodismo de calidad”, indicaron.

Meses de sacudidas

En los últimos meses, la televisora ha protagonizado una serie de ajustes que han impacto algunas de sus figuras, el más reciente y sonado fue el cierre del programa La Revista que dejó por fuera del canal a Fabiola Herrera, José Víquez y Alonso Miranda.

José Pablo Alfaro se integra oficialmente como presentador de Fútbol al día.
MultimediosCanal 8Fabiola HerraNatalia García
Manuel Herrera

Manuel Herrera

