Diego Obando anunció su salida de Multimedios con un inesperado mensaje

El periodista deportivo Diego Obando anunció su salida de Multimedios Canal 8 y del programa “Fútbol Al Día”, noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores. El comunicador confirmó la información este lunes.

Diego Obando anunció su salida de Multimedios Canal 8 mediante un live en Youtube (Instagram/Instagram)

En un video de Youtube, Obando explicó que ya no continuará formando parte del canal en el que se consolidó como una de las caras jóvenes más reconocidas de la televisión deportiva nacional. Además, detalló que con salida del canal, tampoco seguirá al frente de “Fútbol Al Día”, programa que lideraba desde hace varios años.

“Llegó el momento de decir adiós, adiós al 8. Hoy quiero compartir con ustedes que se cierra una etapa como profesional en mi vida, mi etapa como periodista en canal 8″, mencionó al principio del video.

Resaltó que llegó con solo 22 años y que vivió momentos que marcaron su carrera, como cubrir un Mundial, una Copa Oro y más.

LEA MÁS: Diego Obando, de Multimedios, explotó contra periodista mexicano en plena discusión por el Piojo Herrera

El espacio deportivo se transmite de lunes a viernes, de 9:30 p.m. a 10:30 p.m., y se convirtió en una referencia para los aficionados al fútbol nacional, gracias a su análisis, entrevistas y cobertura constante del deporte costarricense.

“Muchas personas se sentaron en esa mesa, algunos se fueron, otros se quedaron, yo seguí firmé hasta que me tocó asumir el espacio. Desde que empezó y hasta el día de hoy sigo pensando que es uno de los mejores espacios para hablar de fútbol en Costa Rica”.

Una salida que marca el cierre de una etapa

Obando es considerado uno de los comunicadores jóvenes más destacados de la televisión, logrando posicionarse rápidamente gracias a su estilo directo y presencia constante en pantalla. Su salida representa una baja significativa para Multimedios, especialmente en un momento de múltiples cambios dentro del canal.

En el cierre de este 2025, el medio ha experimentado varios movimientos importantes, entre ellos el final del programa “La Revista”, lo que ha marcado una etapa de reestructuración en su parrilla televisiva.

Canal 8 le dejó un gran pendiente

El periodista aseguró que le quedó un gran pendiente en el canal, un último programa para hablar sobre el el campeonato de la Liga Deportiva Alajuelense, pero fue claro en la que decisión no dependía de él.

“No todos los finales se eligen, ni llegan cuando uno los planea, pero llegan y hay que saber entenderlos y respetar la decisiones... Por supuesto que quedaron cosas pendientes, como el programa hablando de la Liga campeón, sé que muchos lo esperaban, muchos se enojaron y me responsabilizaron. Les pido una enorme disculpa, yo también quería hacer ese programa, pero hay decisiones y circunstancias que no siempre están en nuestras manos”.

Expectativa por su futuro profesional

El periodista lideró durante años el programa deportivo “Fútbol Al Día”. (Instagram/Instagram)

Para despedirse agradeció a todo el público que lo acompañó durante tantos años, a su esposa, familia y compañeros.

Aunque no adelantó detalles sobre su próximo destino profesional, el periodista dejó claro que se trata del cierre de un ciclo. Ahora, se centra en su futuro, en ver qué nuevos proyectos le traerá el 2026 y mientras seguirá informando en sus redes sociales.

LEA MÁS: Jacky Álvarez abandonó programa en vivo al enterarse de una desgarradora noticia

Nota realizada con ayuda de IA