¿Fabiola Herra de vuelta a la televisión? El detalle que habría “cantado” su regreso

Las cámaras de televisión para Fabiola Herra se apagaron el domingo pasado, con el final de las transmisiones de los toros de Zapote por Multimedios y ¡Opa!; sin embargo, todo apunta a que la periodista estaría a días de volver al aire.

Aunque su salida parecía definitiva, una renuncia inesperada en canal 8 habría cambiado el panorama y podría traer de vuelta a la pantalla a la exfigura de Repretel.

Fabiola Herra terminó el domingo su participación en las transmisiones de los toros desde Zapote para Multimedios y ¡Opa! Fotografía: Instagram Fabiola Herra. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Multimedios le cambia los planes a Fabiola Herra tras despedirla de Canal 8

Una salida que parecía el final

Herra fue despedida de Multimedios en diciembre, tras el cierre del programa La Revista, espacio de canal 8 donde se desempeñaba como presentadora.

Su contrato finalizaba oficialmente el 31 de diciembre, pero la televisora de Sabana Sur decidió contar con ella para las transmisiones taurinas, lo que extendió su vínculo con el canal hasta el domingo 4 de enero, cuando terminaron los toros.

La renuncia que lo cambió todo

Este miércoles, Multimedios lanzó una campaña de expectativa para revelar quién será la persona que acompañará al profe Giovanni Calderón en el programa Mi casa es su casa, tras la renuncia de Julio Solís en diciembre.

LEA MÁS: ¡Fabiola Herra queda fuera de Multimedios!: “Me siento en paz”

En la imagen promocional difundida por el canal aparecen las siluetas de dos personas, y una de ellas fue rápidamente asociada por muchos televidentes con Fabiola Herra, a quien ya ven como la nueva integrante del espacio.

Julio Solís y Giovanni Calderón presentaban juntos Mi casa es su casa. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

Giovanni Calderón dio pistas en vivo

Durante el programa de este miércoles, Giovanni Calderón confirmó que el misterio se resolverá muy pronto.

“El próximo lunes saldremos de dudas y tendremos a una nueva presentadora acompañando a este servidor”, dijo Calderón, antes de leer una serie de comentarios del público que señalaban directamente a Fabiola Herra como la nueva ficha del programa.

¿Fabiola Herra regresa a Canal 8?

Otros televidentes especularon que la vacante de Julio Solís más bien podría ser ocupada por el periodista Alejandro Ramírez, pero los comentarios de Calderón dejaron entrever que se trataría de una mujer, lo que fortaleció aún más los rumores sobre Herra.

LEA MÁS: ¿Hasta cuándo estará al aire La Revista de canal 8 tras el anuncio de su cierre? Este será su último día

Con estas nuevas señales, todo apunta a que Fabiola más bien se estaría dando unos días de descanso para regresar a la televisión, en el mismo canal, pero ahora en otro programa.

Hay que recordar que Fabiola tiene una relación amorosa de casi dos años con Fabio Fernández, quien es director regional de Multimedios, canal de capital mexicano.

Los televidentes asociaron que la mujer de la silueta es Fabiola Herra y que será ella quien acompañe a Giovanni Calderón en Mi casa es su casa. Fotografía: Instagram Multimedios. (Instagram/Instagram)

Hasta el momento, ni Fabiola Herra ni Multimedios se han referido oficialmente al tema.