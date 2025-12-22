Multimedios le cambia los planes a Fabiola Herra tras despedirla de Canal 8

Fabiola Herra se mantendrá al aire por Canal 8 más días de los proyectados cuando Multimedios la despidió, el pasado 4 de diciembre.

Fabiola Herra trabajaría en Multimedios hasta el 31 de enero, pero estará al aire unos días más por el Canal 8. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

En principio, la periodista y presentadora estaría al aire en el canal de Sabana Sur hasta el miércoles 31 de diciembre; sin embargo, seguirá en la empresa por unos días más.

Herra fue despedida de Multimedios a inicios de este mes, porque el canal anunció que el programa La Revista, donde trabaja la ex-Repretel, saldrá del aire el último día de diciembre.

Fabi confirmó a La Teja su despido de Canal 8; sin embargo, el jueves pasado Multimedios la anunció dentro del elenco de sus transmisiones de toros.

El Canal 8 se alió a ¡Opa! para transmitir las corridas de toros desde Zapote y Fabiola será parte de esas transmisiones como presentadora, confirmó la empresa en un comunicado de prensa.

Fabiola Herra era parte del programa de Canal 8, La Revista. Fotografía: Archivo LT. (redes /Instagram)

Dichas transmisiones taurinas arrancarán el 25 de diciembre y se alargarán hasta el domingo 4 de enero, por lo que Herra continuará al aire cuatro días más de lo previsto inicialmente.

Cuando habló con este medio de su despido de Multimedios, Fabi afirmó que se sentía en paz y agradecida por todo lo vivido en esa empresa y hasta celebró que, gracias a su trabajo ahí, conoció a quien hoy es su pareja, Fabio Fernández, quien es un alto ejecutivo de Multimedios.

“Tuve la bendición de hacer nuevos amigos y conocer personas especiales como Pau (Paula Brenes), José (Víquez) y Alonso (Miranda); realmente hicimos un equipo de trabajo único. Además, conocí el amor más bonito, de esos regalos que Dios te pone justo cuando sabe que lo mereces”, dijo la exfigura de Repretel en ese momento.

Fabiola Herra será parte de las transmisiones taurinas de Multimedios. Fotografía: Cortesía Multimedios. (Instagram/Instagram)

Así que para los seguidores de Fabiola, ya saben que las luces, cámaras de televisión y micrófonos se apagarán para ella unos días después de lo previsto.