¿Hasta cuándo estará al aire La Revista de canal 8 tras el anuncio de su cierre? Este será su último día

El programa La Revista de canal 8, de Multimedios, aún continúa al aire pese al anuncio de su cierre. (redes /Instagram)

Luego del anuncio que sacudió a la televisión nacional este jueves 4 de diciembre, ya hay claridad sobre cuánto tiempo más estará al aire La Revista de canal 8.

La presentadora Paula Brenes confirmó a La Teja que el matutino se mantendrá hasta el miércoles 31 de diciembre, en su horario habitual de las 8 a.m., y con todo el elenco completo hasta su último día.

La comunicadora, quien también forma parte del noticiero Telediario, aseguró que pese a la noticia del cierre, el equipo seguirá trabajando con normalidad durante estas semanas finales.

El anuncio del cierre vino acompañado, además, de la salida del canal de la periodista Fabiola Herra, quien confirmó que fue despedida como parte de los cambios que Multimedios implementará al enfocarse en la franja nocturna.

Con ella también se iría el periodista Alonso Miranda, quien se integró al grupo de presentadores de este espacio en setiembre.

Los que sí continuarán trabajando para Multimedios son Paula, quien seguirá como presentadora del noticiero, y José Víquez, quien seguirá con su función de locutor en la emisora Bésame, que es de la misma empresa.

Es decir, los seguidores de La Revista tendrán todo este mes para seguirse informando con ellos cada mañana antes de que se apague definitivamente su señal.