Omar Cascante contó el aterrador momento que vivió con su bebé

El comunicador Omar Cascante relató el angustiante momento que vivió con su bebé en el río. (redes/Instagram)

Lo que prometía ser una tarde tranquila en familia terminó en un gran susto para el comunicador Omar Cascante, quien compartió el momento de tensión que vivió con su bebé Santiago.

“Quiero contarle algo muy familiar que nos sucedió el sábado. A eso de las 3 de la tarde estábamos en el río, era un momento muy bonito; resulta que en un instante Santiago estaba comiéndose una galletita pequeña cuando un pedacito se le quedó atorado”, relató.

Según explicó, el pequeño comenzó a toser con normalidad, pero en cuestión de segundos la situación cambió. La tos se convirtió en desesperación y el niño empezó a luchar por respirar.

El pequeño Santiago se atragantó con una galleta, pero la rápida reacción evitó una tragedia. (redes/Instagram)

“Esos instantes se estiran, se hacen eternos. Los abuelos se asustaron, su mamá y yo también, pero decidí guardar la calma y lo que hice fue darle unas palmaditas más fuertes”, contó.

En medio de la angustia, su papá elevó una oración. “Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos”, recordó Omar. Asegura que ese momento marcó un antes y un después.

“Eso lo cambió todo, cambió la atmósfera. Yo seguí actuando, abracé a Santi contra mi pecho, lo presioné y la galleta salió”, explicó al detallar cómo logró que el pedazo de comida se desprendiera.

Tras el susto, lo que quedó fue agradecimiento. Cascante aseguró que la experiencia le reafirmó su fe y la importancia de la oración por los hijos.

“Doy gracias a Dios porque Santiago está bien, porque la historia pudo ser muy diferente. Orar nunca es en vano”, expresó.

El relato generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y celebraron que todo quedara en un susto.