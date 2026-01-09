Omar Cascante generó muchas reacciones con publicación sobre “Buen Día”

Omar Cascante sacó risas y nostalgia entre los usuarios de redes sociales tras compartir un recuerdo televisivo que rápidamente se volvió viral: el día en que intentó enseñar a hacer pasta en vivo en el programa Buen Día y nada salió como estaba previsto.

Un recuerdo que marcó la televisión matutina

El periodista y presentador utilizó sus redes sociales para rememorar uno de los momentos más incómodos y comentados que ha vivido en la televisión nacional. El episodio ocurrió en 2018, cuando, durante una transmisión en vivo de Buen Día, intentó preparar pasta como parte del contenido del programa.

LEA MÁS: Omar Cascante regresó a la televisión con un mensaje sin filtros

“Aunque ustedes no lo crean, en 2018 enseñé a hacer pasta en televisión nacional… y bueno, claramente no salió como el manual”, escribió Cascante en la descripción del video compartido en Instagram, donde el clip comenzó a sumar miles de reacciones y comentarios.

Omar Cascante, periodista y presentador (redes/Instagram)

Risas, nostalgia y mensajes de cariño

En el video se escucha la risa de sus compañeros de set, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios. Muchos destacaron que la risa de su entonces compañera Nancy Dobles es especialmente contagiosa y fue parte del encanto del momento.

Además de las bromas, numerosos seguidores aprovecharon para expresar que extrañan a Omar Cascante en la pantalla del canal 7, recordando su presencia diaria en las mañanas y el estilo cercano que lo caracterizó frente a las cámaras.

La publicación de Omar Cascante sobre “Buen Día” que despertó risas y nostalgia

Recuerdo generó muchas reacciones

Tras el boom del clip, Cascante aclaró que la intención de compartirlo fue simplemente sacar una sonrisa y ofrecer un momento de entretenimiento. También señaló que, aunque aquella demostración no salió bien en televisión, en la práctica sí sabe preparar pasta, e incluso bromeó con invitar nuevamente a quienes se animen a probarla.

“No puedo con la risa de Nancy, bueno con la de todos”, “Hacen falta Omar y Randall en Buen Día”, “Qué bueno, hasta se con tangía la risa de todos”, “Me acuerdo de eso, debería de ser uno de los mejores momentos de la televisión nacional”, “Hace falta verlos juntos”, comentaron algunos seguidores.

El recuerdo le volvió a sacar muchas carcajadas a Nancy, quien también comentó.

“Mi Gomiiiiiii cómo olvidar ese momento, nos reímos como niños no podíamos ni hablar.Y sí, Gomi cocina delicioso. Te quiero mi Gomi y te admiro siempre”, escribió.

El episodio se transformó en un ejemplo de cómo un recuerdo televisivo puede, años después, volver a conectar con el público y generar conversación en redes sociales.

Omar Cascante sorprendió a muchos con una inesperada publicación sobre “Buen Día”

Nota realizada con ayuda de IA