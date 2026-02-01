Omar Cascante se dejó ver como pocas veces junto con su novia este 1.° de febrero

El expresentador de televisión Omar Cascante se dejó ver como pocas veces junto con su pareja, Valeria Ramírez, este 1.° de febrero, día en que se celebran las elecciones presidenciales.

La publicación incluyó una fotografía familiar que rápidamente generó reacciones.

Un mensaje con tono emotivo

En la imagen, Cascante posó junto con su pareja y el hijo de ambos, todos vistiendo camisetas rojas.

Omar Cascante compartió también un mensaje reflexivo. (redes/Instagram)

La fotografía fue acompañada por un mensaje de reflexión: “¡Qué afortunados somos! Dios bueno, bendice a nuestra nación. Amén", escribió Cascante.

Una relación cada vez más visible

Al inicio de su relación, el también cantante, mantenía su vida privada con discreción. Con el tiempo, ha compartido más momentos personales, como ocurrió este domingo durante una fecha significativa para el país.