Influencer Qué Gringo Tico reveló que le gustaría ser costarricense en este periodo electoral

James Homan, creador de contenido estadounidense conocido como Qué Gringo Tico, sorprendió a sus seguidores al expresar que le gustaría ser costarricense para votar este domingo 1 de febrero, durante la jornada electoral.

“Ojalá yo fuera tico solo para poder votar, porque en Estados Unidos... Solo el hecho de que votan un domingo; aquí siempre es durante la semana, cuando es un día de brete y hay mucha gente que no puede”, mencionó.

Diferencias culturales en el proceso electoral

El influencer recordó su experiencia al vivir unas elecciones en Costa Rica y destacó el ambiente que se genera alrededor del proceso democrático.

Qué Gringo Tico, compartió su opinión sobre el proceso electoral. (Que gringo tico/Instagram)

“El hecho de que es casi como una fiesta. Estuve viviendo en Costa Rica durante las elecciones de 2014, viendo las banderas, y la gente pensaba: ‘¿pero, qué es esta vara?’.

“El hecho de que es permitido preguntar: ‘¿por quién votaste?’, aquí (Estados Unidos), la cultura es más como: ‘eso no se pregunta’”, explicó el creador de contenido.

Un llamado a valorar el voto

Homan también comparó la cantidad de candidatos, en lo que recalcó que somos dichosos y que podemos disfrutar de los debates para conocer sus propuestas.

“Entonces, salgan a votar, porque no saben lo que tienen, es tan lindo”, agregó.