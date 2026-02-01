Influencer Qué Gringo Tico reveló que le gustaría ser costarricense en este periodo electoral

James Homan, creador de contenido estadounidense conocido como Qué Gringo Tico, sorprendió a sus seguidores al expresar que le gustaría ser costarricense para votar este domingo 1 de febrero, durante la jornada electoral.
“Ojalá yo fuera tico solo para poder votar, porque en Estados Unidos... Solo el hecho de que votan un domingo; aquí siempre es durante la semana, cuando es un día de brete y hay mucha gente que no puede”, mencionó.
Diferencias culturales en el proceso electoral
El influencer recordó su experiencia al vivir unas elecciones en Costa Rica y destacó el ambiente que se genera alrededor del proceso democrático.
“El hecho de que es casi como una fiesta. Estuve viviendo en Costa Rica durante las elecciones de 2014, viendo las banderas, y la gente pensaba: ‘¿pero, qué es esta vara?’.
“El hecho de que es permitido preguntar: ‘¿por quién votaste?’, aquí (Estados Unidos), la cultura es más como: ‘eso no se pregunta’”, explicó el creador de contenido.
Un llamado a valorar el voto
Homan también comparó la cantidad de candidatos, en lo que recalcó que somos dichosos y que podemos disfrutar de los debates para conocer sus propuestas.
“Entonces, salgan a votar, porque no saben lo que tienen, es tan lindo”, agregó.