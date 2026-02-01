Yiyo Alfaro llegó muy bien acompañado para ejercer su voto este 1 de febrero

Este domingo 1 de febrero se celebran las Elecciones Presidenciales 2026, una jornada decisiva que marca la democracia del país.

En ese contexto, el presentador y humorista Yiyo Alfaro acudió a votar acompañado de su madre, Ana Lía González, y compartió el momento en redes sociales.

Un mensaje que celebró el derecho al voto

Por medio de una publicación, Alfaro compartió varias fotografías del proceso de votación junto a un mensaje que rápidamente generó reacciones.

Yiyo Alfaro ya ejerció su voto este 1 de febrero. (Instagram/Instagram)

“Viva Costa Rica y nuestro derecho, nosotros ya fuimos a votar, que Dios bendiga nuestro país”, escribió el humorista.

Horario de votación y cierre de urnas

Las votaciones iniciaron este domingo a las 6 a.m., en una jornada marcada por condiciones climáticas nubladas y lluviosas. Las urnas cerrarán a las 6 p.m., y el primer corte de resultados se dará a conocer a las 8:45 p.m.

Yiyo Alfaro y su mamá, doña Ana Lía González. (Yiyo Alfaro/Instagram)