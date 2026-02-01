Farándula

Julián Valverde teme consecuencias legales por encuesta electoral publicada en redes

Julián Valverde habló sobre posibles consecuencias legales luego de difundir un sondeo relacionado con las elecciones presidenciales

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El influencer Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota y residente en Estados Unidos, expresó su preocupación tras publicar contenido que podría tener implicaciones legales.

El creador realizó una encuesta electoral relacionada con candidatos presidenciales, sin saber que existía una restricción legal vigente.

La normativa electoral en redes sociales

De acuerdo con el artículo 138 del Código Electoral, el 28 de enero fue la fecha límite para difundir encuestas o sondeos de opinión vinculados a los comicios nacionales, una disposición que también aplica en redes sociales.

Julián Valverde reside en Estados Unidos y con frecuencia suele compartir videos de sus experiencias siendo latino en este país.
Julián Valverde expresó su preocupación tras publicar una encuesta electoral en redes sociales. (Instagram/Instagram)

Valverde indicó que tomó conciencia de esta situación luego de recibir mensajes de sus seguidores.

“Parece que, según la Ley no puedo publicar las estadísticas. No sé si esto es para todo el mundo, pero mucha gente me dijo que no se podía publicar porque podría influir en el voto final, que lo decía el TSE”, mencionó.

El alcance del contenido publicado

El influencer explicó que la encuesta tuvo un alcance significativo y que las estadísticas se mostraban en tiempo real únicamente a las personas que participaron.

“Me da miedo porque obviamente yo no quiero ganarme una bronca, ni quiero ganar una demanda ni nada. Lo que sí les puedo decir es que fue de la historia más vista en el último mes, fue una locura, una cantidad de votos”, señaló.

Reflexión y mensaje final

Aunque inicialmente no consideró coherente la restricción, Valverde reconoció que su perfil puede tener un impacto similar al de un medio de comunicación.

“Lo siento y vayan a votar mañana”, agregó en sus historias de Instagram, donde también escribió: “No quiero entrar a la cárcel apenas llegue a Costa Rica”.

Estos fueron los videos compartidos por Julián Valverde en Instagram.
Julián ValverdeInfluencerCreador de contenidoElecciones presidencialesVotar
Yerlin Gómez Izaguirre

