Farándula

¡Qué patriotismo! Viviana Calderón llevó un detalle muy especial a las urnas y conmovió a todos

Viviana Calderón expresó su orgullo por ejercer el derecho al voto

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La presentadora Viviana Calderón protagonizó un momento especial al ejercer su voto este 1 de febrero, durante la jornada electoral.

Al acudir a las urnas, llevó consigo una bandera nacional, gesto que fue interpretado como una muestra de orgullo y compromiso cívico.

LEA MÁS: Laura Fernández cambió de última hora su agenda este domingo

Un mensaje que generó reacciones

Con una sonrisa, Calderón tomó las papeletas, se persignó, emitió su voto y luego salió del aula levantando la bandera, en un video que compartió posteriormente en redes sociales.

Viviana Calderón, presentadora de La dulce vida, de Repretel.
Viviana Calderón acudió a votar este 1 de febrero durante las elecciones. (Redes/Instagram)

LEA MÁS: ¡Así nos ven! Esto dicen importantes medios de comunicación internaciones sobre las Elecciones de Costa Rica

“Muchos sentimientos y emociones encontrados. Gracias por la libertad de elegir. Qué bendición haber nacido en este país tan hermoso. ¡Salí a votar! Tenés chance hasta las 6 p.m., por Costa Rica", escribió la presentadora.

El clip publicado generó numerosas reacciones y comentarios.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Viviana CalderónElecciones presidencialesVoto
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.