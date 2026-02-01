¡Qué patriotismo! Viviana Calderón llevó un detalle muy especial a las urnas y conmovió a todos

La presentadora Viviana Calderón protagonizó un momento especial al ejercer su voto este 1 de febrero, durante la jornada electoral.

Al acudir a las urnas, llevó consigo una bandera nacional, gesto que fue interpretado como una muestra de orgullo y compromiso cívico.

Un mensaje que generó reacciones

Con una sonrisa, Calderón tomó las papeletas, se persignó, emitió su voto y luego salió del aula levantando la bandera, en un video que compartió posteriormente en redes sociales.

Viviana Calderón acudió a votar este 1 de febrero durante las elecciones. (Redes/Instagram)

“Muchos sentimientos y emociones encontrados. Gracias por la libertad de elegir. Qué bendición haber nacido en este país tan hermoso. ¡Salí a votar! Tenés chance hasta las 6 p.m., por Costa Rica", escribió la presentadora.

El clip publicado generó numerosas reacciones y comentarios.