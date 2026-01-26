Viviana Calderón envía poderoso mensaje de cara a las Elecciones 2026

La presentadora Viviana Calderón compartió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el marco de las Elecciones 2026, en el que abordó el descontento generalizado hacia la política, pero también la importancia de ejercer el derecho al voto.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la comunicadora reconoció que el proceso electoral genera frustración y desilusión en muchas personas, aunque insistió en que existe una oportunidad para impulsar un cambio real mediante la participación.

Un llamado a no abstenerse

“Estamos a una semana de las Elecciones Presidenciales y yo sé que el tema de la política como que le revuelve a uno el estómago. Uno se desilusiona, se frustra, se enoja y, además, como todo se ha manejado resulta extraño, pero también hay esperanza.

Viviana Calderón instó a la ciudadanía a participar en el proceso electoral. (Instagram)

“Hay una esperanza de cambio y por eso este 1 de febrero es tan importante. Costa Rica pide a gritos ayuda; yo siento que está como en cuidados intensivos”, expresó.

Viviana comentó que muchos probablemente no confían en ningún partido y no van a votar, pero agregó que este “no es un castigo para los candidatos, sino para el resto del país”.

Para Calderón es dejar que otras personas decidan por su seguridad, educación, servicios de salud, etc.

Mensaje de unidad

“Vamos a votar este 1 de febrero, unámonos como país. No importa la ideología ni los colores políticos de los partidos; vamos y apoyemos nuestro pedacito chiquitico de tierra, que es tan hermoso y que necesita de todos nosotros. Hay esperanza, vamos a votar”, concluyó.