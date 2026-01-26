Juanes aclara dudas: video de “Hagamos que” no es IA, es 100% Costa Rica

El cantante colombiano Juanes volvió a encender las redes y, de paso, a echarle más flores a Costa Rica.

Juanes mostró el detrás de cámaras de su tema "Hagamos que", que grabó en Limón, Costa Rica. (redes/Instagram)

Esta vez, el artista salió a aclarar que el video de su más reciente sencillo “Hagamos que” no fue hecho con inteligencia artificial, como algunos seguidores llegaron a pensar, sino que es 100% real y grabado en suelo tico.

Juanes demuestra que su video "Hagamos que" no es con IA

“Cuando crees que mi último video fue con AI, pero la verdad es que así se vio el rodaje en Costa Rica”, escribió Juanes en sus redes sociales, acompañado de un nuevo video detrás de cámaras que dejó a más de uno con la boca abierta.

Juanes grabó el video de "Hagamos que" en el teleférico del Zurquí. (redes/Instagram)

En las imágenes se observa al cantante y a su equipo de producción montados en el teleférico del Parque Nacional Braulio Carrillo, grabando cada toma en medio del imponente bosque lluvioso.

La reacción del propio Juanes no se hizo esperar y quedó registrada en el clip: “¡Se ve increíble, guevón!”, dice emocionado al revisar las imágenes captadas por su camarógrafo.

Juanes andaba con un gran equipo de producción. (redes/Instagram)

Con esta publicación, el intérprete no solo despejó dudas, sino que también volvió a presumir la belleza natural de Costa Rica, confirmando que no todo lo impresionante necesita filtros ni tecnología avanzada, sino escenarios reales que hablan por sí solos.