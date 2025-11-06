De Luján a Zapote: así luce San José en el nuevo video de Juanes “Beso de novela”

El cantante Juanes eligió Costa Rica como escenario de su más reciente video musical “Beso de novela”, filmado en varios barrios tradicionales de San José.

El resultado es una pieza llena de color, flores y sabor latino que ya supera los 1,7 millones de reproducciones en YouTube.

Juanes eligió las calles josefinas para grabar su nuevo video “Beso de novela”. (Cortesía Junior Marín /Cortesía)

El nuevo video musical de Juanes, en colaboración con el productor mexicano Rivs, llamó la atención de los costarricenses desde su estreno, ya que fue grabado en Costa Rica y muestra algunos de los rincones más auténticos de la capital.

La grabación, que dura tres minutos y un segundo, se inicia con un hombre usando una máscara de lucha libre mexicana frente a unos apartamentos ubicados en barrio González Lahmann. Luego, las escenas se trasladan a barrio Luján, donde el mismo personaje aparece junto a un poste, frente a casas antiguas, mientras una bicimoto cargada de flores adorna el cuadro.

El video muestra escenas en barrios como Luján, Francisco Peralta y Zapote. (Youtube /La Teja)

El artista colombiano se ganó el cariño del equipo tico durante la grabación. (Youtube /La Teja)

La bicimoto cargada de flores fue uno de los elementos más complejos de la producción. (Youtube /La Teja)

“Beso de novela” ya suma más de 1,7 millones de reproducciones en YouTube. (Youtube /La Teja)

Durante el video, se pueden reconocer también las calles de Francisco Peralta y Zapote, donde el protagonista recorre la ciudad dejando ramos de flores colgados en los portones de distintas casas.

En una de las escenas más llamativas, una persona vestida de esqueleto corre por una esquina de barrio Luján, mientras la música acompaña el ritmo visual de la historia.

El clip fue grabado en varios barrios de San José. (Youtube /La Teja)

La producción estuvo a cargo del director de arte Carlos Amador, quien contó a la revista Hola es Lola, que Juanes se aprendió los nombres de todos los miembros del equipo y fue un verdadero encanto durante la filmación. Amador también reveló que mantener la bicimoto con las flores fue uno de los mayores retos, pues llevaba más de mil tallos en movimiento durante el rodaje.

El artista permaneció varias semanas en el país grabando no solo en San José, sino también en San Carlos y el Caribe, donde adelantó tomas para su próxima producción audiovisual.

El video ha acumulado cientos de comentarios de fanáticos que celebran que Costa Rica sea protagonista de una producción internacional.