(Videos) Así se comportó Juanes con limonenses que llegaron a ver su grabación en el parque Vargas

El cantante colombiano Juanes volvió a sorprender a los vecinos del centro de Limón este viernes, no solo por su presencia, sino por la cercanía y amabilidad que mostró con quienes se acercaron a verlo mientras grababa escenas para su nuevo video musical.

La producción eligió el parque Vargas como escenario, y se resguardó todo un perímetro para que el artista pudiera desplazarse con tranquilidad.

Juanes anduvo montando un hermoso caballo luciendo su característico estilo con jacket y pantalón de mezclilla y, además, pasó diciendo “pura vida” a quienes lo saludaban.

Pero más allá de su atuendo o la escena, lo que llamó la atención de los limonenses fue su comportamiento tan tranquilo y amable.

Varios vecinos, que se enteraron de su presencia, no dudaron en acercarse para saludarlo. Algunos aprovecharon para tomarse fotos, mientras otros se quedaron observando la grabación desde la orilla del perímetro.

