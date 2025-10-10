Juanes sigue grabando en Limón y tenemos nuevas fotos y videos del cantante colombiano

Juanes sigue en Limón grabando sus nuevos videos musicales. (Cortesía Junior Marín /Cortesía)

El cantante colombiano Juanes continúa en Limón y este viernes sorprendió a los vecinos del puro centro de la provincia caribeña.

El artista se encuentra grabando diferentes escenas para sus nuevos videos musicales.

Juanes está en Costa Rica, propiamente en Limón, grabando un video. (Cortesía Junior Marín /Cortesía)

Esta vez su producción eligió grabar en el parque Vargas, donde se resguardó todo un perímetro para que el cantante pudiera desplazarse tranquilamente.

Juanes grabó algunas tomas arriba de un hermoso caballo café con blanco, luciendo una jacket y pantalón de mezclilla.

Juanes estuvo este viernes por la mañana cerca del parque Vargas grabando con su equipo. (Cortesía Junior Marín /Cortesía)

La Municipalidad de Limón fue la encargada de brindarles todas las facilidades para que él y su equipo de producción pudieran trabajar tranquilamente.

Varios limonenses que descubrieron que el interprete de “La camisa negra” y “A Dios le pido” estaban en el centro de la ciudad, no dudaron en acercarse para saludarlo.

El cantante colombiano Juanes anda con su equipo de producción. (Cortesía Junior Marín /Cortesía)

Junior Marín, del departamento de comunicación de la Municipalidad de Limón, nos compartió varios videos que evidenciaban lo gentil que fue Juanes con sus seguidores.

Algunos aprovecharon su amabilidad para tomarse una foto y otros se quedaron a la orilla del perímetro para observar la grabación del video.

La Municipalidad de Limón es la encargada de dar seguridad y velar por el artista durante su estadía en la provincia caribeña. (Cortesía Junior Marín /Cortesía)

El mismo Juanes evidenció desde el miércoles, en sus redes sociales, que se encontraba en Puerto Viejo de Limón. Allí estuvo grabando otras tomas en playa Arrecife.

Se dice que el cantante estará después en Tortuguero, en San Carlos y luego pasará unos días en Guanacaste.

Su visita Costa Rica forma parte de una alianza entre Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la disquera Universal Music, que busca posicionar el país como un destino de turismo para la filmación de videos musicales, así como para promocionar atractivos turísticos.