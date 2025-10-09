Ticos captan a Juanes en playa de Limón y revelan en qué anda el artista colombiano

Juanes está en Costa Rica, específicamente en Puerto Viejo de Limón. (redes/Instagram)

El cantante Juanes se encuentra en Costa Rica, específicamente en la zona del Caribe Sur, y varios ticos grabaron lo que anda haciendo en el país.

En TikTok circulan varios videos del colombiano en Puerto Viejo de Limón, donde estuvo la tarde de este miércoles 8 de octubre.

Una joven de nombre Alexa Gutiérrez, compartió en su cuenta que Juanes está grabando un video para una de sus canciones, en el sector conocido como playa Arrecife.

En las imágenes se logra ver al equipo de producción del artista, además salen maquillándolo para una de las tomas y se ve metido en el mar grabando otra de las escenas.

Alexa también pudo tomarse una foto con el cantante de “La camisa negra”.

Juanes en Puerto Vijeo de Limón

Otro usuario de esta misma red social compartió un video donde se ve a Juanes con una camisa negra y un pantalón blanco grabando otra de las escenas.

De momento se desconoce cuánto tiempo se quedará el colombiano en el país y si irá a grabar en otros lugares.

Hace justamente un año, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona también estuvo en la provincia de Limón grabando en video musical.