Ticos captan a Juanes en playa de Limón y revelan en qué anda el artista colombiano

Varios ticos compartieron en TikTok videos de Juanes en Puerto Viejo de Limón

Por Silvia Núñez
Juanes en Costa Rica, en Puerto Viejo de Limón.
Juanes está en Costa Rica, específicamente en Puerto Viejo de Limón. (redes/Instagram)

El cantante Juanes se encuentra en Costa Rica, específicamente en la zona del Caribe Sur, y varios ticos grabaron lo que anda haciendo en el país.

En TikTok circulan varios videos del colombiano en Puerto Viejo de Limón, donde estuvo la tarde de este miércoles 8 de octubre.

Juanes está en Costa Rica

Una joven de nombre Alexa Gutiérrez, compartió en su cuenta que Juanes está grabando un video para una de sus canciones, en el sector conocido como playa Arrecife.

En las imágenes se logra ver al equipo de producción del artista, además salen maquillándolo para una de las tomas y se ve metido en el mar grabando otra de las escenas.

Alexa también pudo tomarse una foto con el cantante de “La camisa negra”.

Juanes en Puerto Vijeo de Limón

Otro usuario de esta misma red social compartió un video donde se ve a Juanes con una camisa negra y un pantalón blanco grabando otra de las escenas.

De momento se desconoce cuánto tiempo se quedará el colombiano en el país y si irá a grabar en otros lugares.

Hace justamente un año, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona también estuvo en la provincia de Limón grabando en video musical.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

