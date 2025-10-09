Juanes está en Costa Rica y fue visto en una de las zonas más hermosas del país

Juanes está en Costa Rica trabajando en sus próximos videos musicales. Fotografía: Cortesía ICT. (Instagram/Instagram)

Juanes, reconocido cantante colombiano, está en Costa Rica pero no vino de vacaciones: llegó a trabajar en sus próximos proyectos musicales.

El artista confirmó su visita a través de una publicación en Instagram, donde compartió una foto del atardecer en Punta Uva.

Grabaciones en locaciones naturales y culturales

Según un comunicado del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Juanes grabará en diversas locaciones llenas de biodiversidad, cultura y naturaleza, durante el mes de octubre.

“Visitará algunas exuberantes locaciones llenas de biodiversidad, cultura y naturaleza, en distintas regiones de Costa Rica… La razón de su presencia y la de su equipo de producción, consiste en contar con mágicos escenarios para la grabación de algunos de los videoclips de su próximo material”, indicó el ICT.

Juanes recorrerá el Caribe, Guanacaste y la Zona Norte, incluyendo cataratas, playas, canales, pozas, faldas de volcanes e incluso un teleférico.

Juanes hizo esta publicación de su primera parada en Costa Rica. Fotografía: Instagram Juanes. (Instagram/Instagram)

Impulso al turismo fílmico en Costa Rica

El ICT explicó que la visita del intérprete de La camisa negra forma parte de las iniciativas para promover a Costa Rica como destino turístico entre colombianos y latinoamericanos.

“Costa Rica tiene un amplio potencial para el desarrollo del turismo fílmico y recientemente se ha convertido en un destino ideal para que celebridades de la música, el cine, la televisión y las plataformas de streaming escojan a nuestro país para la producción de audiovisuales de alta calidad”, comentó Melissa Tencio, coordinadora de marca y estrategia del ICT.