El cantante Juanes relata que tuvo una escalofriante experiencia con extraterrestres

El cantante Juanes contó la experiencia que vivió.

El cantante colombiano Juanes dejó con los pelos parados a sus seguidores después de contar una experiencia que tuvo con seres de otro planeta.

En muchas ocasiones este artista ha relatado momentos complicados de su vida; sin embargo pocos saben que una de sus creencias es sobre los alienígenas, extraterrestres o seres de otro planeta.

Según la revista People en Español, el intérprete de “La camisa negra”, tuvo una experiencia con objetos voladores no identificados en el 2011 y contó su experiencia.

“Fue increíble la verdad, antes de que me pasará creía en los extraterrestres pero nunca me había tocado. Estábamos en un evento en Ginebra, Suiza, era la una de la mañana, no teníamos sueño, estábamos en un balcón sentados, tomando cerveza y viendo la ciudad. No había absolutamente nadie, ni una moto y todo era silencio absoluto”, reveló al programa Buen Día, de Colombia.

Juanes continuó con su relató, donde expresó que vio cosas muy extrañas y dijo: “Empezamos a ver cinco luces gigantes y pensé que era el aeropuerto, pero vimos que las luces no se movían para ninguna parte, sino que estaban estáticas; después se empezaron a mover de manera perfecta en líneas y triángulo. Desaparecen dos y aparecían otras, como los patrones que se ven en Internet”, añadió.

El famoso cantante dijo que todo lo que él vio duró alrededor de 25 minutos y de un momento a otro desaparecieron.

En las declaraciones que dio en este programa, el artista contó que fue una experiencia única.

“Para mí fue brutal porque fue reafirmar lo que estaba pasando, y más ahora, cuando el Pentágono de Estados Unidos y otros países están afirmando que existen. Es obvio, no podemos ser los únicos”, concluyó.