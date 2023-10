Juanes reveló la increíble historia de “A Dios le pido”, canción que salvó su carrera y su vida

Juanes contó que su mamita fue quien lo impulsó a tener fe. Archivo. (John Watson-Riley)

El cantante colombiano Juanes dejó impactados a sus seguidores al confesar todo lo que ha pasado desde que inició como artista.

El colombiano ha sido uno de los cantantes y compositores más destacados de Latinoamérica, pero a lo largo de sus 36 años de carrera profesional y 52 de edad, ha tenido que sortear una serie de obstáculos personales y profesionales.

Según la revista People en Español, uno de los momentos más difíciles que tuvo que atravesar el cantante fue cuando fue a probar suerte a Estados Unidos tras desintegrarse la banda de música donde estuvo por doce años.

“Sentí que era una ciudad en la que ocupaba estar, los dos primeros años fueron muy complicados para mí, difíciles, dos de los años más difíciles de mi vida, para ser honesto. Estaba solo. Fue duro para mí”, reveló en el pódcast Time to walk, de Apple fitness.

Juanes contó que encontró un motel donde refugiarse, mismo en el que pasaba la mayor parte del día, porque se sentía deprimido y cuenta que lo que hacía era estar encerrado, sentado en la cama escribiendo canciones y letras.

En el programa además contó que él en algún momento sintió que estaba perdiendo la esperanza, sin embargo, su madre Alicia Vázquez era quien le daba ánimos.

“Cuando estaba cansado, salía a caminar y le pedía a Dios que por favor me ayudara, porque necesitaba ser fuerte y porque no quería fracasar. Solía llamar a mi mamá por cobrar, cada domingo y ella me preguntaba cómo me sentía y en algún momento le dije que me iba a regresar a Colombia, porque ya había terminado, pero mi mamá me impulsó a tener fe y creer en lo que yo era y hacía”, contó.

Pese a que el colombiano decidió continuar con su plan, suplicaba por ayuda divina.

“Recuerdo cuando caminaba y, para ser honesto, lloraba rezando pidiéndole a Dios que me ayudara de alguna forma. Necesito ser fuerte, seguir adelante, trabajar más, necesito hacer una canción nueva, tal vez esa sea la que necesito”, confesó.

Las súplicas del intérprete de “A Dios le pido”, fueron escuchadas y la vida le dio un giro favorable.

Juanes reveló que un productor escuchó sus canciones y le gustaron tanto que todo se le dio, en ese entonces le dieron un apartamento y dinero.

LEA MÁS: Shakira arrasó en nominaciones al Latin Grammy por un histórico hecho... Tiene que ver con Gerard Piqué

“Estaba viviendo un sueño, pasaron muchas cosas y luego grabé mi primer disco en solitario”, comentó.

Ahora, esa experiencia quedó atrás para el artista, quien ahora es un hombre con prestigio y además un ejemplo para muchos, pues no es fácil iniciar una carrera como cantante.