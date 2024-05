7 años después, esto dice Elena Correa de su controversial corona del Miss Costa Rica

Elena Correa nunca le ha puesto atención al qué dirán, ni siquiera en el 2017, cuando se armó el burumbún porque Teletica la eligió Miss Costa Rica sin hacer concurso.

La guapa modelo tenía todo el mérito para el título, pues un año antes había sido virreina de ese mismo certamen. Precisamente por eso fue coronada.

Su elección ha sido una de las más controversiales en los tiempos recientes del certamen de belleza, pero para ella ese fue uno de los momentos más importantes de su vida.

Para Correa, esa corona marcó el inicio de todo lo bueno con que soñaba y esperaba para ella.

Así lo reconoció al reaccionar, siete años después, a una fotografía con la que se encontró de aquella ocasión tan especial. El Miss Costa Rica, afirmó Elena, significó el inicio de sueños cumplidos.

Elena Correa fue coronada Miss Costa Rica 2017 el 18 de julio. (Rafael Murillo)

“Desde el 2017 comencé poco a poco a cumplir las metas que de niña me había propuesto. En este momento, esta foto me enseña el trayecto recorrido hasta el día de hoy, me permite recordar toda la experiencia que he obtenido de ese momento hasta ahorita ya que todo este proceso me ha formado como una mujer fuerte, determinada y que sabe lo que quiere”, comentó Elena.

También aseguró que de ese tiempo para acá aprendió a no rendirse ante ninguna adversidad y a tener firme la creencia de dejar todo en las manos de Dios porque Él es el único que puede señalar el camino.

Elena dejó de ser reina de ese concurso desde el 2018, pero aún sigue recibiendo las bendiciones de lo bien que le hizo el triunfo a sus sueños.

Elena Correa dejó atrás los concursos de belleza y ahora prueba suerte hasta como cantante. (Alonso Tenorio)

Actualmente ella es bastante conocida en el país, tiene popularidad y además de modelo, ahora busca consolidarse como cantante e influenciadora en redes sociales.

También es empresaria y ya finalizó sus estudios en Administración de Empresas, una maestría en Mercadeo y otra en Comercio Internacional.

Cuando compitió en el miss se presentó como estudiante de Medicina, pero la carrera no la terminó. Contó que le quedaron pendientes cinco materias.

A sus 33 años, Elena dice que aún practica el modelaje pero ya le puso candado a los concursos de belleza porque, como consideran muchas, para ella el Miss Costa Rica es tocar techo a nivel nacional.

Elena Correa está guapísima.

Elena comentó hace unos días en otra entrevista con La Teja que está muy feliz y motivada en este momento de su vida.