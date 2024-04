Elena Correa explica por qué cantó a capela y reacciona a opiniones de la gente

Elena Correa está promocionando su canción "De cero". (Alonso Tenorio)

Elena Correa está nuevamente en la mente y en la boca de mucha gente luego de que pusiera a circular un video donde canta a capela pedacitos de dos canciones, entre esas su nueva pieza “De cero”.

La exreina de belleza compartió el video en su Instagram este viernes y medios de comunicación y páginas faranduleras lo comenzaron a difundir generando reacciones encontradas del público.

Según contó la miss Costa Rica 2017 a La Teja, el video era algo que había planeado hacer luego de prometer a De boca en boca, el programa de farándula del 7, que le enviaría uno cantando sin música.

Correa estuvo hace unos días en ese programa promocionando “De cero” y mucha gente la comenzó a criticar porque consideraron que la guapa usó mucho “autotune”, que es un modulador que corrige las imperfecciones en la voz, en esa grabación.

De ahí el interés de Ele de hacer un video cantando en vivo y con muy poquita música. “Hice una promesa a De boca en boca y yo soy una mujer que cumple sus promesas, por eso fue que decidimos hacer este video donde canté en vivo una pedacito de una canción de Maluma (”Felices los cuatro”) y también una parte de mi canción ‘De cero’”, dijo Correa a este medio.

Elena Correa canta a capela

El músico Allan Conejo, del programa A cachete, acompañó con su guitarra las interpretaciones que Elena hizo de esas dos piezas con voz en vivo.

Desde luego que la gente no se esperó para dar su punto de vista y así como muchos reaccionaron con felicitaciones por la voz de la vecina de San Rafael de Heredia, otros fueron implacables con sus opiniones.

“¡Qué linda!, que tengas mucho éxito y conquistes todos tus sueños”, “¿Por qué la gente es tan criticona? Si a ella la hace feliz y hay gente que la sigue, ¿qué importa? Eso le afecta a esas personas. Más bien qué bonito que la gente quiera luchar por sus sueños. Seamos empáticos. No soy fan de ella pero qué tiene de malo desearle a alguien el bien”, son parte de las opiniones positivas al pie del posteo.

Otros cuestionaron a Elena su talento para el canto.

Ante ese contraste de reacciones, Elena dijo a La Teja que solo se enfoca en las opiniones positivas y a las otras, ni pelota les da.

“Siempre me enfoco en las reacciones positivas, así que lo que he visto me ha llenado de muchísimas alegría, de muchísima satisfacción y, obviamente, estoy sintiéndome más que plena por haber subido este videíto, por mi canción ‘De cero’ y por todas las reproducciones que hemos tenido en Youtube y en las diferentes plataformas. Agradezco a la gente por el apoyo y por los buenos comentarios”, mencionó.

“De cero”, la pieza que anda promocionando Elena en este momento, retomó la carrera musical de la modelo, quien tuvo un sacudido 2023 en su vida sentimental con su aún esposo, Carlos Rodríguez.

Elena Correa en la grabación del video musical de "De cero". (Instagram)

La pareja se separó el año pasado, y esta pieza habla de las reconciliaciones y de las segundas oportunidades; lo que hizo pensar a mucha gente que Elena y Carlos volvieron, algo que ella no ha querido confirmar.