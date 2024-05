Ginnés Rodríguez: “Hay días que amanezco tan mal, que ni yo misma me puedo motivar”

Ginnés Rodríguez reconoció los altibajos que sufre por la partida de Gerardo Zamora.

Ginnés Rodríguez ya acostumbró a sus seguidores a las reflexiones que hace cada inicio de semana con la intención de motivar a las personas a seguir adelante, pese a cualquier circunstancia.

En la reflexión de este 6 de mayo, la presentadora de Repretel habló de la fe y, en medio de todo lo que dijo, reconoció los altibajos que sufre desde el fallecimiento de su esposo Gerardo Zamora, hace un año.

Rodríguez insinuó que en el proceso de entender la muerte del periodista, algunas veces su relación con Dios se quiere tambalear, lo que la hizo cuestionarse el por qué motiva a la gente si a veces no puede ni con ella misma.

“Es lunes, y todo el día he estado pensando, ¿para qué hago esto (la reflexión) los lunes? Hay días que amanezco tan mal que ni yo misma me puedo motivar, si le pedí (a Dios) que me curara a mi esposo y no lo hizo. Esa ha sido la pregunta en mi cabeza durante todo este lunes”, afirmó la vecina de Heredia.

Ginnés aseguró que tras horas con ese pensamiento logró responderse y la conclusión que sacó fue el aprendizaje que quiso compartir con el público que la sigue.

Ginnés Rodríguez se sincera

“A veces vemos la fe como ese sombrero del mago en donde se cumple lo que estoy pidiendo porque tengo fe. La fe es esa fuerza invisible que nos mantiene sostenidos aún cuando nuestras propias fuerzas ya no dan, y que, a pesar de que ocurrieron esas cosas que no queríamos, seguimos ilusionados de que, muy pronto, vendrá la mejor parte. Ahí está el milagro también”, dijo la risueña de Informe 11: Las Historias.

“Y la fe no es otra cosa más que el amor de Dios que nos mantiene sostenidos esperando y confiando en que Él tiene control de todo. Y los ‘Es lunes’ (su reflexión semanal) es la forma en cómo yo misma me recuerdo por qué seguimos aquí”, finalizó.