Ginnés Rodríguez padece un terrible mal y la tienen que operar

Ginnés Rodríguez se sinceró con sus seguidores este sábado.

Ginnés Rodríguez fue muy sincera con sus seguidores este sábado al momento de revelar un terrible mal que padece y por el que la tendrán que operar.

La presentadora de Repretel dijo que la situación no es nueva, que viene de mucho tiempo atrás, pero que hasta ahora habló del tema por todo lo que ha pasado en su vida en los últimos años.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez presentó al nuevo miembro de su familia

Rodríguez dijo que la enfermedad de su esposo, Gerardo Zamora, la muerte de él hace poquito más de un año y el proyecto de construcción de la casa retrasaron la atención al mal que tiene en su columna, que con el paso de los años la puede dejar sin caminar.

“Esa es mi columna y necesito operarme, por todo lo que pasamos con Gerar lo pospuse, a finales del año pasado lo retomo y cuando llego al hospital de Heredia me doy cuenta que con el hackeo la resonancia, las imágenes… todo desapareció y que el doctor que es especialista en escoliosis renunció a la Caja, así que dije que iba por la parte privada”, contó Ginnés.

La escoliosis es una curvatura anormal de la espina dorsal y en su tipo más grave –la congénita o neuromuscular– puede generar trastornos serios como parálisis cerebral o distrofia muscular, según el sitio MedlinePlus.

Ginnés no indicó el tipo de escoliosis que tiene, pero sí mostró una radiografía de la gran curvatura que tiene en su columna.

La periodista contó por lo que pasa porque dice que mucha gente se queja de que sus redes ahora son pura publicidad y es que ella está trabajando mucho para poder costearse la operación.

Ginnés Rodríguez mostró esta foto de cómo tiene su columna. (Instagram)

“Esta operación es cara. Cada tornillo que me tienen que poner en la columna puede rondar los 2 mil dólares (poquito más de un millón de colones) y por lo general andan en unos 10 tornillos (es decir, unos 10 millones de colones)”, explicó.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez le puso “la piel de gallina” a más de uno con un mensaje que le envió a Ángel Rafael

Rodríguez afirmó que dio a conocer su padecimiento solo con la intención de que lo sepan porque entre ella y Dios se encargarán del resto.

Ginnés Rodríguez revela padecimiento que sufre

“Mientras no me falte el trabajo, no me falte la fe, sé que vamos a cumplir con esa siguiente meta. Quiero seguir caminando y seguir bien porque aquel chiquillo (su hijo Marcelo) y la otra más grande (Luciana) necesitan una mamá bien, que no sufra dolores en las mañanas”, terminó.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez eriza la piel con recuerdo de Gerardo Zamora a un año de su muerte