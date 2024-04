Ginnés Rodríguez le puso “la piel de gallina” a más de uno con un mensaje que le envió a Ángel Rafael

Ginnés Rodríguez le mandó un mensaje de aliento a su amigo Ángel Rafael.

Ginnés Rodríguez le mandó un emotivo mensaje de apoyo a su amigo Ángel Rafael, quien hace poco fue diagnosticado con un tumor cerebral.

Como bien sabemos, la comunicadora todos los lunes da mensajes de aliento y de apoyo, pero este lunes 15 de abril, se lo dedicó al maquillista, una persona a la cual la presentadora aprecia mucho, ya que en un determinado momento trabajaron juntos.

“Este lunes está inspirado en la noticia que le dieron a mi amigo Ángel Rafael. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Uno se enoja con Dios. Un día vamos a entender que nuestra historia no termina con nuestra vida. Que todo este dolor y todo este proceso, lo que nos permitió fue darnos la oportunidad de transformarnos para dejar un legado valioso. No hagan que una enfermedad y diagnóstico se conviertan en el epicentro, no se adelanten, hoy están vivos. Al final logramos ver los frutos que dio un proceso tan doloroso e inesperado, pero que al final deja huella. Es un acto de fe y abandono”, comentó la presentadora.

Además de compartir este esperanzador mensaje, la comunicadora expresó que estaba con las personas que están pasando una situación complicada, recordemos que ella vivió una situación bastante difícil con su esposo, Gerardo Zamora, quien tuvo por varios años un tumor en su ojo derecho, y luchó hasta el final.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez eriza la piel con recuerdo de Gerardo Zamora a un año de su muerte

“Mi abrazo y mi corazón para las personas que pasan por estos procesos”, detalló.

Muchos de sus seguidores al ver el mensaje no dudaron en comentar: “Qué lindo verte y escucharte Ginnés, con esos mensajes tan llenos de verdad”, “Ginnés, lo has entendido. Dios te ha dado esa gracia, claro, no ha sido fácil. Te admiro tanto, Dios te siga bendiciendo y nuestra madre santa te abrace, mil gracias por dar estos mensajes”.

“La verdadera razón por la que estamos acá en la tierra, es para servir, para aprender y purificarnos y al final ganar la batalla e ingresar a la vida eterna con Cristo nuestro Señor, esa es la razón y esperanza de los cristianos para estar en este mundo. La muerte no es el final, es el inicio de la mejor etapa de nuestra vida, estar con Dios y gozar de su misericordia y majestad”, citó la comunicadora.