Elena Correa confirmó que la calma llegó a su vida tras tormentoso 2023

Elena Correa le está poniendo mucho a la música en este 2024. (Alonso Tenorio)

Dicen que después de la tormenta llega la calma y de eso puede dar fe Elena Correa quien ya pasó la página de un 2023 que fue para el olvido.

El año pasado la guapa reveló duras situaciones de su relación amorosa con Carlos Rodríguez y producto de eso la pareja estuvo en boca de todo el mundo.

El tema se hizo tan grande que la exmiss Costa Rica hasta terminó detenida por unas horas tras un allanamiento en su casa, motivado por una de las demandas que el empresario presentó contra ella como parte de los dimes y diretes que los enfrentó.

LEA MÁS: Periodista le tira con todo a Elena Correa por su nueva canción y la compara con Melissa Mora

Tras ese tormentoso 2023, Elena agarró el 2024 por los cuernos y desde los primeros meses se le plantó al nuevo año haciendo algo de lo que más le gusta: cantar.

Correa lanzó hace pocos días la canción “De cero”, una pieza donde habla de las nuevas oportunidades, lo que despertó el rumor de que Carlos y ella se habían fumado la pipa de la paz después de tanta controversia.

De eso, de su carrera musical y de todo lo que vivió el año pasado, Elena, de 33 años, habló con La Teja.

-¿En qué momento de su vida lanza “De cero”?

Hace dos meses decidí lanzar esta canción que habla de las reconciliaciones, porque quería que la gente se pudiera identificar con el tema. Estoy en una época donde quiero reencontrarme, ir hacia mis metas y tratar de ser lo más feliz posible y en ese momento lancé esta canción.

-¿Tiene que ver esa canción con alguna etapa que está viviendo en su vida amorosa?

Creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna reconciliación, entonces, en mi caso, me enfoqué en que el año pasado todo el mundo terminó y se peleó y este año, por pura casualidad, hemos visto a muchas parejas que se están reconciliando. Yo soy una persona que cree demasiado en el amor sin importar los límites y, entonces, me dije que por qué no hacer algo donde realmente lo que triunfe sea el amor.

-Muchos dicen que esa canción confirma que regresó con Carlos Rodríguez…

Lo único que te puedo decir es que él y yo estamos casados, pero de ahí no me quiero referir más al tema.

LEA MÁS: Elena Correa confirma arreglito que se hizo para verse más guapa

-¿Está enamorada en este momento?

Estoy enamorada de la vida.

-¿Se arrepiente de algo después de todo lo que vivió el año pasado tras hacer pública su situación con don Carlos?

Soy una persona que no me arrepiento de las cosas que hago, pero que sí trata de buscar el aprendizaje en los errores o en las cosas que haya hecho en mi vida. Para mí el año pasado fue de mucho aprendizaje. Aprendí a ser una mujer muchísimo más fuerte de lo que era antes, a afrontar los problemas de una manera totalmente diferente y, sobre todo, a tener la frente en alto y a que pase lo que pase tengo que seguir adelante. Aprendí que no me puedo derrumbar ante ninguna adversidad.

Elena Correa estrenó "De cero" hace casi una semana. (Instagram)

-¿Qué fue lo más rudo de todo lo que vivió en el 2023?

No tengo algo específico porque tengo un don y es que no me apego al pasado. Soy una persona que trata de olvidar las cosas que pasan y dejarlas ahí, entonces en este momento no hay nada que me diga que me hace sentir demasiado lastimada. Quiero fluir y no andar con cargas, y menos con cargas del pasado.

-¿Pero sí vivió momentos muy difíciles el año pasado?

Sí y todo el país se dio cuenta de eso.

-¿Pensó que las cosas se iban a salir de control, porque hasta estuvo detenida por unas horas? ¿Cómo vivió eso?

Para mí el pilar fundamental de mi vida siempre ha sido Dios, entonces creo que el hecho de estar muy apegada a Él me dio y me da demasiada fortaleza y me ha hecho entender muchísimas cosas. Todo ese tiempo y aún hoy estoy muy apoyada de Dios, primeramente, porque he sentido la mano de Él actuar sobre mí; pero también de mis papás, de mis amigos y de mis abogados que han sido incondicionales en todo el momento.

-Ahora que menciona a los abogados, ¿en qué pararon los procesos judiciales contra don Carlos?

En la mayor parte de las cosas estamos en paz, ya vamos viendo la luz y ya vamos mucho más allá que acá y eso es lo importante.

LEA MÁS: Elena Correa regresó a su vieja vida y anunció una sorpresota para el sábado

-En este momento, ¿quién es Carlos Rodríguez en su vida?

Una persona a la que respeto mucho.

-¿Tienen comunicación?

Sí, sí tenemos comunicación.

-¿Sigue en pie el divorcio?

No te puedo hablar sobre eso.

-¿Por qué no quiere hablar de nada que la vincule con Carlos?

Es que lo que quiero es que la gente no relacione a Elena Correa con un novio o esposo y eso es parte de los cambios que quiero realizar ahora que me estoy enfocando más en mi carrera musical. No quiero que la gente se enfoque en eso sino en lo que soy como artista.

Elena Correa tuvo un controversial 2023 que la expuso más que nunca a la prensa. (JORGE CASTILLO)

-Volviendo a su carrera musical, ¿a qué aspira como cantante?

Siempre digo que hasta donde pueda llegar. Creo que los límites se los pone uno mismo y en mi caso trato de ver más allá de lo que puedo. Me imagino dando un concierto enorme y haciendo cosas grandes y sé que solo con la perseverancia y una buena actitud llegaré hasta ahí.

LEA MÁS: Elena Correa y Carlos Rodríguez no son los únicos, estas parejas han vuelto tras polémicas rupturas

-¿Está alistando más música para este año?

El 2024 será un año que dedicaré a mi carrera musical, a mí me gusta dar la sorpresa y por ahora les puedo decir que viene algo muy bueno próximamente, después de que termine esta gira promocional de “De cero”.