Elena Correa se hizo el arreglito estético que desde hace años quería

Elena Correa está feliz con su nueva cinturita. (Alonso Tenorio)

Elena Correa por fin se atrevió a hacerse el arreglito estético que desde hace años quería.

La modelo y exmiss Costa Rica contó a La Teja que desde hace mucho quería hacer su cintura más pequeña, pero fue hasta hace pocas semanas que se tiró al agua.

LEA MÁS: Elena Correa confirma arreglito que se hizo para verse más guapa

“Desde hace años quería eso (reducir el tamaño de su cintura), pero nunca me había atrevido y lo único que digo ahora cuando veo los resultados es por qué no me lo hice antes, porque el cambio es demasiado”, dijo Correa.

La modelo y exmiss Costa Rica explicó que lo que se hizo fue una megalipósis, un procedimiento estético que diluye la grasa corporal en partes del cuerpo como abdomen, muslos, brazos y cintura para que se vean más tensas.

Elena Correa dice que aún va a sesiones de masajes por la operación. (Instagram)

“Lo que más me gustó del procedimiento fue que me hicieron la cintura más pequeña. Todavía no me he medido, pero veo fotos del antes y después y quedo admirada porque es otra cosa”, afirmó Correa, de 33 años.

La exreina de belleza se puso más guapa de la cuenta para estar en todas para el lanzamiento de su nueva canción “De cero”, donde habla de las reconciliaciones y de las segundas oportunidades, y que ya tiene casi dos semanas al aire.

LEA MÁS: César Fuentes pone a arder redes con filazo a Elena Correa por no querer cantar a capela

Según Elena, los últimos meses se ha enfocado en ponerse mucho más guapa porque el querer verse siempre mejor es un reflejo de su amor propio.

“Para mí el amor propio es demasiado importante, entonces el sentirme linda, arreglarme y hacerme cositas me hace sentir mejor y ahí fue donde cuestioné por qué no hacerme ese arreglito (el de la cintura)”, afirmó.

Ele encontró un centro médico con todas las de la ley para hacerse el procedimiento donde le prometieron que la iban a dejar bien linda y no le fallaron, porque está feliz de la vida con los resultados.

“Los resultados han sido increíbles, me tienen superfeliz. Aún sigo yendo a masajes”, agregó Elena.

La vecina de San Rafael de Heredia adelantó que ya le tiene el ojo puesto a otro arreglito que quiere hacerse en su cuerpo, pero por lo pronto lo está intentando corregir con ejercicio.

“Sí hay otra cosita que quiero hacerme pero no estoy tan segura. Estoy tratando de remediarlo con ejercicios y darle tiempo porque vengo saliendo de la operación de la megalipólisis”, dijo.

Elena Correa mostró su cinturita en su reciente video musical. (Instagram)

LEA MÁS: Elena Correa confirmó que la calma llegó a su vida tras tormentoso 2023

Sobre ese trabajito no dio más detalles porque es sorpresa y será hasta que decida hacerlo cuando revelará de qué se trató.