Juanes pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida

Juanes enfrenta la pérdida de su mamá. (Facebook/Facebook)

El cantante colombiano Juanes le hace frente a uno de los momentos más duros en su vida.

La prensa colombiana informó este miércoles que doña Alicia Vásquez, la mamá del artista, falleció a los 95 años.

Según el diario El Tiempo, la señora murió la madrugada del lunes 8 de setiembre por causas naturales.

Hasta el momento ni el intérprete de “La camisa negra” ni ninguno de sus familiares se han referido públicamente a la triste noticia.

Doña Alicia fue una de las figuras principales en la carrera artística de Juanes, de ahí que el cantante lleve un tatuaje del rostro de su mamá en el brazo derecho.

El papá de Juanes, Javier Aristizábal, ya había fallecido en 1995, cuando el cantante tenía apenas 23 años. El matrimonio tuvo seis hijos.