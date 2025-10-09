Circulan nuevas imágenes del decomiso del vehículo de Mauricio Hoffmann

Mauricio Hoffmann pasó por un retén de la Policía de Tránsito y le quitaron su vehículo por andarlo sin placas al día. (Captura de video/Captura de video)

Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca y Sábado Feliz, sigue siendo tema de conversación luego de que la Policía de Tránsito le decomisara su vehículo durante un operativo de rutina en las inmediaciones de La Sabana.

Ahora, lo que ha vuelto a encender las redes son nuevas fotos del incidente, que muestran el momento exacto en que los oficiales le piden a Hoffmann que se retire del vehículo porque se lo van a llevar en la grúa.

A Mauricio Hoffmann no le quedó más que bajarse de su carro entregárselo a la Policía de tránsito. (redes/Facebook)

Las imágenes fueron publicada en el Facebook Tránsito Alajuela donde los usuarios no han dudado en comentar sobre el inusual momento que vivió el presentador de Teletica.

El incidente ocurrió porque el vehículo, propiedad de una agencia de carros y utilizado por Hoffmann como parte de un canje publicitario, andaba con placa provisional vencida desde hace dos años, sin marchamo ni revisión técnica.

Este es el carro que le decomisaron a Mauricio Hoffmann la Policía de Tránsito por andarlo con la placa provisional vencida. (redes/Facebook)

Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito, explicó que las leyes son claras: “La ley no hace distinción, quien sea que ande manejando el vehículo, el oficial detiene el vehículo y procede con lo que corresponde”, indicó.

El carro de Mauricio Hoffmann se lo llevaron en grúa para el plantel del MOPT. (redes/Facebook)

El presentador aclaró que el vehículo no es de su propiedad y que lo conducía únicamente como embajador de marca.

“Una situación incómoda, un infortunio, pero nada más. Este vehículo es de la agencia, yo lo que ando haciendo es un trabajo como embajador de marca para ellos”, dijo Hoffmann en su momento, mientras llamaba a la agencia para que se hicieran cargo de la situación.

A Mauricio Hoffmann no le quedó más que bajarse del carro, caminar y hacerle caso a la Policía de tránsito. (redes/Facebook)

El vehículo Foton fue llevado al plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y ahora será la agencia dueña del automotor la que tendrá que pagar las multas correspondientes para recuperarlo.