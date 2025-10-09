Farándula

Mauricio Hoffmann se quedó a pie luego que la policía de Tránsito le quitara carro en operativo

El presentador Mauricio Hoffmann fue detenido en operativo de tránsito y le quitaron su carro

Por Silvia Núñez
Mauricio Hoffmann
Mauricio Hoffmann fue detenido en un operativo de tránsito por andar en un carro sin placas. (Instagram)

Mauricio Hoffmann se quedó a pie luego que la policía de Tránsito le quitara su vehículo en un operativo que estaban realizando por las inmediaciones de La Sabana.

El presentador de De boca en boca y de Sábado feliz fue detenido por los oficiales al ver que el carro que conducía no tenía placas.

Mauricio Hoffmann, presentador de Teletica, detenido por la Policía de Tránsito.
El noticiero de canal 13 estaba haciendo una transmisión en vivo del operativo cuando detuvieron el carro de Mauricio Hoffmann. (redes/Captura de video)

Justo en ese momento Trece Noticias, noticiero de canal 13, estaba haciendo un pase en vivo sobre este operativo cuando se dieron cuenta que en uno de los carros estaba el presentador de Teletica.

Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito, indicó al noticiero de La Uruca que debían decomisar el carro porque la placa provisional que andaba tenía dos años de vencimiento. Además, andaba sin marchamo ni la revisión técnica.

“La ley no hace distinción, quien sea que ande manejando el vehículo, el oficial detiene el vehículo y procede con lo que corresponde que en este caso le hace las boletas y el vehículo queda decomisado”, mencionó Sánchez.

Mauricio Hoffmann, presentador de Teletica, detenido por la Policía de Tránsito.
Mauricio Hoffmann, presentador de Teletica, dijo que el carro lo andaba como un trabajo de embajador de marca. (redes/Captura de video)

El periodista Alexánder Méndez habló también con Hoffmann, quien le dijo que el vehículo es parte de un canje publicitario y que, por ende, la agencia es la que se tiene que hacer cargo.

“Una situación incómoda, un infortunio, pero bueno, nada más es algo que tiene que responder la agencia en este caso que es a la que le competiría responder. Este vehículo es de la agencia, yo lo que ando haciendo es un trabajo como embajador de marca para ellos, en este carro justamente, entonces le correspondería a la agencia en esta situación, ya que el carro no está a nombre mío”, dijo.

Hoffmann tuvo que llamar a la agencia propietaria del carro para que llegaran a hacerse cargo de la situación porque el carro se lo llevaron en grúa.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

