Mauricio Hoffmann: Esto dijo el representante de la agencia del vehículo que le quitaron

Mauricio Hoffmann fue detenido en operativo de rutina de la Policía de Tránsito cuando manejaba por La Sabana. (redes/Captura de video)

Tras el decomiso del vehículo que conducía Mauricio Hoffmann durante un operativo de la Policía de Tránsito en La Sabana, la agencia propietaria del carro se pronunció sobre lo ocurrido.

Un representante de mercadeo de la compañía se hizo presente en el lugar luego que el mismo presentador de De boca en boca los llamara.

Según dijo el representante, el asunto está siendo manejado por el departamento legal de la agencia.

“El departamento legal es el que maneja toda la situación y ve el tema correspondiente con los inspectores de tránsito”, indicó.

El encargado de mercadeo de la agencia propietaria del carro que manejaba Mauricio Hoffmann se hizo presente en el lugar del operativo. (redes/Captura de video)

Al ser consultado por el periodista de Trece Noticias sobre la placa provisional que, al parecer, tenía dos años de vencimiento, el representante reiteró que todo corresponde a la revisión legal interna.

“Todo está en el departamento legal, ellos son los que van a verificar la situación y ver todo el trámite correspondiente”, afirmó.

Asimismo, el encargado señaló que no es algo común que ocurra un caso así y que se están tomando las medidas necesarias para esclarecer los detalles.

“Vamos a verificar qué pasó y que sea el departamento legal el que se encargue”, agregó.

Este es el momento en que el policía de tránsito detuvo el carro que conducía Mauricio Hoffmann por La Sabana. (redes/Captura de video)

Con esto, la agencia deja claro que la responsabilidad directa del vehículo recae en la compañía, mientras Mauricio Hoffmann es solamente el embajador de marca.

Los oficiales de tránsito detuvieron el carro que conducía Hoffmann porque vieron que andaba con la placa provisional vencida y además, no tenía marchamo ni revisión técnica.