Juanes lanza uno de los videos que grabó en Costa Rica para su nuevo tema “Hagamos que”

Juanes y su nuevo tema "Hagamos que", cuyo video grabó en el Parque Braulio Carrillo, en la ruta 32 hacia Limón. (YouTube/Captura de video)

El cantante colombiano Juanes volvió a poner los ojos de sus seguidores en Costa Rica, con el estreno del video de su nuevo sencillo “Hagamos que”, una producción audiovisual grabada en plena naturaleza tica y que ya está disponible en todas sus plataformas digitales.

El proyecto visual presenta al artista en un formato poco convencional y muy íntimo: Juanes viaja solo en una góndola de teleférico mientras atraviesa el exuberante bosque lluvioso del Parque Nacional Braulio Carrillo. A lo largo del recorrido, el cantante interpreta la canción y le permite al público acompañarlo cantando, como si se tratara de un viaje personal y reflexivo en medio de los árboles.

Gran alianza

Este proyecto no es casualidad. El video forma parte de una estrategia promocional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que busca atraer más visitantes desde Colombia y otros mercados latinoamericanos, aprovechando el enorme alcance y reconocimiento del artista paisa a nivel mundial. La alianza se concretó gracias al trabajo conjunto con Universal Music Latino y el equipo de management de Juanes.

Juanes lanzó su nuevo tema "Hagamos que" este 22 de enero. (YouTube)

La canción “Hagamos que” tiene una duración de 2 minutos y 58 segundos, y según los créditos finales del video, las imágenes fueron captadas en un teleférico ubicado en la provincia de Limón, lo que refuerza el protagonismo del Caribe y de los paisajes naturales del país.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, Juanes fue visto grabando en el centro de Limón, incluso montado a caballo; sin embargo, esas escenas no aparecen en este lanzamiento, por lo que no se descarta que formen parte de un próximo video del artista originario de Medellín.