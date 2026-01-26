Farándula

Alejandro Coto se despide de Repretel con emotivo mensaje

El periodista Alejandro Coto fue presentador de Giros y de Deportes Repretel

Por Silvia Núñez
Periodista Alejandro Coto de Repretel
El periodista Alejandro Coto presentó en muchas ocasiones la sección deportiva en Noticias Repretel. (redes/Instagram)

El periodista deportivo Alejandro Coto cerró oficialmente un capítulo importante de su carrera al despedirse de Repretel, televisora a la que perteneció durante cuatro años y de la cual renunció a finales de diciembre pasado.

A través de un mensaje cargado de gratitud y nostalgia, Coto confirmó su salida y recordó todo lo que vivió dentro de la empresa.

“Hoy cierro un ciclo muy importante en mi vida. Después de 4 años en Repretel, me despido de una etapa que me dio tanto: aprendizajes, amigos, historias que contar y sueños que logré cumplir”, escribió en sus redes.

Periodista Alejandro Coto de Repretel
Alejandro Coto renunció a Repretel a finales de diciembre y ya terminó su preaviso. (redes/Instagram)

Durante su paso por la televisora de La Uruca, el comunicador formó parte de varios proyectos deportivos y de entretenimiento, entre ellos Conexión Fútbol, FUTV, Acceso Total rumbo a Qatar 2022, Conexión Mundialista, Club Gamers, Noticias y Deportes Repretel, Giros y la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024.

“Hoy me voy con el corazón lleno… y con mucha ilusión por lo que viene. Gracias Repretel, gracias televisión. Nos vemos en el camino”, agregó el periodista, quien recibió múltiples mensajes de cariño, entre ellos el de su exjefe en Deportes Repretel, Pablo Guzmán, quien le escribió: “¡Muchas buenas experiencias y buenos momentos! Éxitos en lo que viene”.

Coto estuvo como presentador de Giros, de canal 6, durante tres meses, y luego regresó a Deportes Repretel; sin embargo, a finales del 2025 tomó la decisión de dejar la empresa para emprender nuevos retos profesionales.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

