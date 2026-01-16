Renuncia a Repretel una de sus figuras más queridas delante y detrás de cámaras

Una nueva salida estremece a Repretel, pues una de sus figuras más queridas delante y detrás de cámaras presentó su renuncia a la televisora.

Se trata del periodista, presentador y realizador Alejandro Coto, quien confirmó a La Teja que presentó su carta de renuncia a finales de diciembre pasado.

Este medio supo en las últimas horas sobre la salida del comunicador por fuentes allegadas al canal y, tras eso, localizó a Alejandro para confirmar la veracidad de la información.

Alejandro Coto renunció a Repretel y estará en el canal hasta finales de enero. Fotografía: Archivo. (Cortesía Alejandro Coto/Cortesía Alejandro Coto)

“Sí, renuncié a Repretel, es cierto. Renuncié a finales de diciembre del año pasado y ahora estoy haciendo el preaviso este mes de enero”, dijo Coto.

En diciembre, el comunicador había regresado a Deportes Repretel, luego de tres meses como presentador y reportero de Giros, la revista matutina de canal 6.

Seguirá en el canal hasta finales de enero

Alejandro se mantendrá en Repretel hasta finales de enero, cuando cumpla con su periodo de preaviso y concluya su participación en las transmisiones de los Juegos Deportivos Nacionales, Limón 2026, de las cuales es realizador.

La razón detrás de su salida

Coto explicó que su salida del canal responde a una nueva oportunidad laboral, fuera de la televisión, pero siempre dentro del medio de la comunicación.

“La renuncia se dio porque me apareció una oferta laboral muy buena y, conversando con la gerencia, presidencia y jefatura de Repretel (su jefe directo era Pablo Guzmán), me apoyaron bastante, hablaron conmigo, me desearon lo mejor y me dijeron que las puertas del canal estaban abiertas”, contó vía telefónica.

Alejandro Coto trabajó en Giros entre agosto y diciembre pasados. Fotografía: Archivo. (Cortesía Alejandro Coto/Cortesía Alejandro Coto)

Su nuevo reto profesional

Sobre su nuevo trabajo, detalló que se incorporó a una agencia de publicidad, marketing y consultoría digital, la cual representa a influencers y creadores de contenido en el país.

Curiosamente, esa misma agencia lo representaba a él desde hace un año, y ahora lo fichó como encargado de proyectos, trabajando directamente con marcas y creadores de contenido.

Casi cuatro años en Repretel

Coto se va de Repretel tras casi cuatro años en la empresa, aniversario que habría cumplido en febrero.

“De Repretel me llevo muchísimos aprendizajes y destaco, principalmente, los amigos que hice acá en el canal, tanto los que ya no están como los que siguen siendo mis compañeros estos días”, expresó.

También resaltó el respaldo que recibió durante su paso por la televisora.

“Destaco el apoyo que me han dado en la empresa, porque me permitieron participar en diferentes formatos y coseché experiencia como periodista, realizador, presentador de noticias, de deportes, de formatos de entretenimiento y de la revista matutina. Pasé por casi todas las áreas y siempre aprendiendo bastante”, afirmó.

Alejandro Coto en uno de sus primeros proyectos en Repretel: Conexión fútbol. Fotografía: Archivo. (Cortesía)

Su paso por distintos programas

En Repretel, Alejandro Coto trabajó en el desaparecido Conexión fútbol, luego se integró a Deportes Repretel, fue presentador de Club Gamers y también formó parte de Giros durante varios meses.