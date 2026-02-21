Muere a los 75 años la leyenda de la música salsa Willie Colón

La música latina está de luto: el salsero Willie Colón murió este sábado a los 75 años, confirmó su familia.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, dice un comunicado de la familia de Colón que reproduce la prensa internacional.

“Auque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregaron en el mensaje.

El fallecimiento se da apenas un día después de que trascendiera la hospitalización del artista por un aparente problema respiratorio.

¿Quién fue Willie Colón?

Willie Colón fue uno de los músicos más influyentes de la escena latina en las décadas de los 60 y 70. No solo brilló en el escenario como trombonista y cantante, sino también como productor y arreglista, ayudando a consolidar el sonido moderno de la salsa neoyorquina.

El artista trabajó con grandes figuras del género como Rubén Blades y Héctor Lavoe, colaboraciones que marcaron una época dorada para la música tropical.

Además, acumuló importantes reconocimientos en su carrera, incluyendo premios Grammy y Grammy Latinos, reafirmando su impacto en la industria musical.

Canciones que marcaron generaciones

Entre los temas más emblemáticos del boricua destacan verdaderos clásicos de la salsa mundial: “Oh, ¿Qué Será?, “Talento de televisión”, “El gran varón” o “Idilio”.

Estas canciones no solo sonaron en emisoras de América Latina y Estados Unidos, sino que siguen vigentes en fiestas, conciertos y homenajes salseros alrededor del mundo.

La salsa despide a un gigante

La muerte de Willie Colón deja un vacío enorme en la música latina. Su legado trasciende generaciones y fronteras, consolidándolo como uno de los arquitectos fundamentales del sonido salsero moderno.

Hoy, la salsa pierde a un referente histórico, pero su música seguirá sonando como testimonio eterno de su talento.