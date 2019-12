- En lo más mínimo me importa. Me dan de comer las personas que me apoyan, el 50% de la gente me ama sin conocerme y el 50% lo contrario. Trabajo para la gente que me quiere y porque me contratan. Cuando no me quieran contratar más me dedicaré a otra cosa. Estoy empezando a estudiar leyes y tengo otros proyectos. Eso lo sacó alguien (la comparación con la letra del tema) que piensa eso, que no tengo talento. Otros pensarán que sí lo tengo, de todo hay en la viña del señor. Imagínese que a Elvis, con esa voz, lo criticaron (habla de Elvis tico en "Tu cara me suena").