Piden oraciones para Willie Colón, el salsero estaría pasando por una crisis de salud

El músico y cantante Willie Colón inició su carrera con el sello Fania Records cuando él tenía 17 años. El 28 de abril cumplirá 71. Foto: El Universal/GDA. (El Universal/GDA)

Uno de los salseros más importantes de la escena mundial a lo largo de la historia, Willie Colón habría sido hospitalizado de emergencia este viernes 20 de febrero del 2026.

Un aparente problema respiratorio sería la causa de que la salud del músico se encuentre comprometida, aunque por ahora no se ha confirmado por alguna fuente oficial.

Sin embargo, varios de sus compañeros ya han comenzado a reaccionar sobre su supuesta hospitalización, como el legendario Rubén Blades .

El panameño compartió un mensaje en sus cuentas oficiales de redes sociales, señaló que desconoce la veracidad de los reportes; sin embargo, envió sus mejores deseos para la pronta recuperación del salsero.

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio”, explica.

“No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente.

A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”, escribió Rubén en su mensaje.

Otro de los que se ha sumado a las plegarias por la salud de Willie Colón es Bobby Valentín, quien pidió que sus fans se unan en oraciones para pedir por el músico.

“Saludos y bendiciones para todos. Le pido a todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos”, publicó.

¿Quién es Willie Colón?

Willie Colón es uno de los músicos más destacados de la escena latina, pues tanto en el escenario como detrás de la consola ayudó en los años 60 y 70 en la consolidación de la salsa.

El boricua ha con estrellas como Rubén Blades y Héctor Lavoe, además de tener en sus vitrinas varios premios Grammy, tanto latinos como de la gala norteamericana.

Entre sus canciones más populares están: “Oh, ¿qué será?“, ”Talento de televisión“, “El gran varón”, “Idilio”, grandes clásicos de la salsa mundial.