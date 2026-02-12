Rubén Blades anuncia su retiro de los escenarios en 2027 y el regreso definitivo a Panamá

El cantautor y actor panameño Rubén Blades anunció que se retirará de las giras y presentaciones musicales en 2027, y que planea establecerse de manera permanente en Panamá a más tardar en 2028, según informó en su blog oficial Apuntes desde la esquina.

“He decidido no seguir en el trajín”

Rubén Blades anunció que dejará las giras musicales en 2027. (MAYELA LOPEZ)

Blades, quien actualmente tiene 77 años, explicó que la decisión responde al desgaste natural del tiempo y a su deseo de mantener la calidad artística que lo ha caracterizado durante décadas.

“He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, escribió.

El artista confirmó que este año realizará una última gira por Europa junto con la banda del panameño Roberto Delgado, como parte de su despedida progresiva de los escenarios. “Visitaré Europa con la banda de Roberto Delgado, para darme el gusto de estar con ellos allá, una última vez”, indicó.

Además, expresó su deseo de regresar definitivamente a su país natal. “Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028”, señaló.

Nuevos álbumes, cine y libro autobiográfico

Aunque dejará las giras, Rubén Blades dejó claro que no se retira de la creación artística. En su blog detalló que trabaja en dos nuevos álbumes de salsa con Roberto Delgado, uno de ellos con un subgrupo de la orquesta.

También informó que finaliza un disco en el estilo Mixtura junto con Luis Enrique Becerra, su colega y coproductor en el proyecto Paraíso Road Gang.

En el ámbito cinematográfico, adelantó que la película “Campeón Gabacho”, dirigida por Jonás Cuarón y producida por Alfonso Cuarón, se estrenará el 17 de marzo en el festival SXSW, en Austin, Texas.

Asimismo, en marzo comenzará el rodaje de “Armadillo United”, una producción centrada en el fútbol juvenil, en la que compartirá elenco con Antonio Banderas, Danay García, Danny Trejo y Luba Mason.

En el plano literario, Blades reveló que su libro autobiográfico, escrito para Random House/Penguin, se encuentra en etapa final de revisión y podría publicarse a finales de 2026 o inicios de 2027.

Además, prepara una edición especial que recopilará todas las letras de sus canciones, incluidos sonetos, acompañada de explicaciones sobre el origen y contexto de cada obra.

Con este anuncio, Rubén Blades marca el inicio del cierre de una de las carreras más influyentes de la música latina, aunque deja claro que su vínculo con el arte continuará más allá de los escenarios.

El artista planea regresar de forma permanente a Panamá en 2028. (Jorge Navarro)

Nota realizada con ayuda de IA