Bad Bunny despierta rumores de reconciliación con Gabriela Berlingeri tras el Super Bowl

Bad Bunny es actualmente uno de los artistas urbanos más populares e influyentes del panorama musical, ya que sus éxitos lo han consolidado como una figura clave de la industria.

Tras su destacada participación en el Super Bowl, surgió una situación personal que despertó curiosidad entre los internautas, debido a los rumores que señalan un posible regreso con su expareja Gabriela Berlingeri.

LEA MÁS: Fans recibieron inesperado regalo de Bad Bunny al ingresar al Estadio Nacional

Avistamientos que alimentan los rumores

Primero fueron vistos en Argentina, luego Gabriela confirmó que estuvo presente en el Super Bowl el pasado 8 de febrero y, más recientemente, ambos fueron captados en Brasil.

Bad Bunny se presentó en el Estadio Nacional en diciembre del año anterior. (Jose Cordero/José Cordero)

Estas apariciones consecutivas han sido interpretadas por seguidores y medios internacionales como señales de una posible reconciliación entre el artista y la empresaria.

LEA MÁS: Bad Bunny se “bailó” a cientos de fanáticos en Costa Rica con su controversial “Casita”

La reacción de los seguidores

Según videos publicados en redes sociales, se ve a la pareja saliendo de un restaurante, donde varios fans aguardaban en las afueras del local.

El puertorriqueño les agradeció a sus seguidores por el cariño y se tomó fotografías con algunos. Gabriela, por su parte, se retiró rápidamente del lugar y se dirigió al vehículo.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri finalizaron su relación en 2022. (Gabriela Berlingeri/Instagram)

Gira internacional y pasado en común

El artista se presentará en San Paulo este viernes 20 y sábado 21 de febrero como parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos”, un tour en el que estuvo incluido Costa Rica.

Bad Bunny y Berlingeri se conocieron en 2017, confirmaron su relación en 2021 y anunciaron su separación en 2022, aunque su vínculo sigue siendo tema de interés para el público.