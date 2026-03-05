Farándula

Actor Finnian Garbutt hace conmovedora petición tras revelar que le queda poco tiempo de vida

El actor conmovió a sus seguidores al revelar que le queda poco tiempo de vida

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El actor Finnian Garbutt, de 28 años, conocido por su papel en la serie Hope Street, dio a conocer que le queda poco tiempo de vida luego de cuatro años luchando contra un cáncer de piel.

La noticia generó una profunda reacción en redes sociales, donde seguidores y colegas le enviaron mensajes de respaldo.

“Desafortunadamente, las pruebas han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en la última fase de mi vida“, explicó Finnian.

Instagram Finnian Garbutt
Finnian Garbutt hizo la petición por medio de sus redes. (Finnian Garbutt/Instagram)

Actor pide ayuda

Ante este escenario, el actor decidió abrir una cuenta para donaciones y así garantizar la estabilidad de su esposa y su hija.

“No estoy publicando esto por lástima y no quiero que nadie done si no puede permitírselo. Todo lo que deseo es que mi esposa y mi pequeña bebé tengan la vida que merecen, y quería ser yo quien se la proporcionara, algo que lamentablemente ya no será posible.

“Cualquier donación será de gran ayuda para apoyar a mi esposa y a mi bebé mientras afrontan la vida sin mí y para respaldar el futuro de Saoirse, además de mantenerlas seguras y protegidas en nuestro hogar”, escribió.

Trayectoria en televisión y cine

Además de su participación en Hope Street, Garbutt formó parte de producciones como Casualty, el cortometraje To Break a Circle y la película Housejackers.

Finnian GarbuttActorCáncerDonaciones
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

