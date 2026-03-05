La influencer Karla Thaynnara murió en trágico accidente de moto

Karla Thaynnara compartía en redes su pasión por el fitness y las motocicletas. (Karla Thaynnara/Karla Thaynnara)

La influencer brasileña Karla Thaynnara falleció a los 25 años luego de sufrir un accidente de moto, hecho que ha causado gran conmoción entre sus seguidores.

De acuerdo de People en Español, el hecho ocurrió el miércoles 3 de marzo, cuando la moto que conducía chocó contra un carro en una carretera.

LEA MÁS: Cantante tico que se accidentó en México explicó qué fue lo que le pasó y el duro proceso que enfrenta

Una influencer apasionada por el deporte y las motos

Thaynnara se había ganado el cariño de miles de personas en redes sociales, donde compartía parte de su estilo de vida. En su cuenta de Instagram publicaba rutinas de entrenamiento, consejos relacionados con el ejercicio y también mostraba su afición por las motocicletas.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo destapa el tamal y habla de la relación que tiene con Bismarck Méndez

La joven influencer tenía miles de seguidores en Instagram. (Karla Thaynnara/Karla Thaynnara)

Además, en varias de sus publicaciones dejaba ver momentos personales junto a su pequeña hija, lo que generaba cercanía con sus seguidores.

LEA MÁS: ¿Se retira Ángela Aguilar? Artista envió mensaje que encendió las alarmas

Su última actividad en redes sociales fue un video grabado en el gimnasio mientras realizaba una rutina de entrenamiento, publicación que compartió el pasado 21 de febrero.

Seguidores preparan homenaje

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de cariño hacia la joven creadora de contenido.

Personas cercanas a la influencer informaron a través de Instagram que se organizará una caravana de motociclistas como homenaje a su memoria.

El velorio de Karla Thaynnara se realizará en un cementerio local de Brasilia, donde familiares, amigos y seguidores podrán despedirse de la joven que se hizo conocida por su energía, su amor por el deporte y su pasión por las motos.