Montserrat del Castillo destapa el tamal y habla de la relación que tiene con Bismarck Méndez

Mauricio Hoffmann, Montserrat del Castillo, Natalia Monge y Bismarck Méndez son los presentadores estelares de De boca en boca. (Instagram)

Montserrat del Castillo fue clara y directa al hablar de la relación que tiene con Bismarck Méndez, a quien considera muchísimo más que un compañero de trabajo.

La presentadora de De boca en boca aprovechó una pregunta que le hicieron en las redes sociales del programa farandulero del 7 para hablar del asunto.

Resulta que la gente quiso saber con cuál compañero de De boca en boca Montse se lleva mejor y su respuesta no se hizo esperar.

Del Castillo dijo que ella se lleva bien con Natalia Monge y Mauricio Hoffmann, pero que con ninguno como con el querido Patacón.

Montserrat del Castillo habla de su relación con Bismarck Méndez

“Es que con los tres me llevo bien. Lo que pasa es que Bismarck y yo tenemos más tiempo de estar juntos y él es como un papá para mí. Siempre me da consejos, siempre me está cuidando… Entonces yo los quiero mucho a todos, pero he tenido la oportunidad de compartir más con Bis”, respondió Del Castillo.

A Montse y Bis es frecuente verlos juntos más allá de la pantalla. Por ejemplo, hace unos meses se acompañaron en un evento comercial del lanzamiento de un nuevo vehículo y Bismarck piropeó bastante a su compañera y amiga por cómo iba vestida.

Luego, por los 51 años del Patacón, se fueron a la playa juntos con sus familias (ambos son casados) y la pasaron de lo lindo y también hace unos días hicieron un viaje juntos a la frontera con Panamá para la apertura de un centro comercial.

Y es que la gran amistad entre ellos no es para menos, pues además de conocerse en el medio, solo Del Castillo y Méndez son parte del elenco original de presentadores de De boca en boca.

Teletica lanzó el programa farandulero el 8 de febrero del 2016 con Montserrat y Bismarck; pero en el elenco de presentadores estaban Karina Ramos, Víctor Carvajal, Miguel Ángel Hernández Grazioso y Alonso Solís.

El primero que se bajó del “trencito” fue Hernández Grazioso, quien es actor y chef; más tarde lo hicieron Karina Ramos y Alonso Solís, y después Víctor Carvajal; quedando “vivos” la simpática de Montse y el galanazo limonense.

Bismarck Méndez, Víctor Carvajal, Miguel Ángel Hernández, Alonso Solís, Montserrat del Castillo y Karina Ramos fueron el elenco original de presentadores de De boca en boca. (Jorge Navarro Trejos)

Precisamente de ahí proviene la explicación que dio ella sobre el por qué tiene tan linda relación con Bismarck Méndez, una de las figuras más queridas de la pantalla chica costarricense.

